Азартные игры – история и современность

Исследователи до сих пор не смогли точно определить, когда появилась первая азартная игра. Ископаемые кусочки керамики возрастом около сорока тысяч лет несут на себе изображения людей, кидающих кости. А наидревнейшие найденные игральные кости, которые изготавливались тогда из межфаланговых овечьих суставов, имеют возраст около 4000 тысяч лет.

Существует версия, что семьдесят восемь золотых табличек, на которых древнеегипетские жрецы записали всю свою мудрость, стали прототипом бумажных игральных карт, лёгких и тонких.

Цифровые технологии для любителей игры

В наш век цифровых технологий для того, чтобы поиграть в ту или иную игру не нужны ни партнеры, ни собственно карты, шахматы или рулетка.

Практически все популярные игры оцифрованы и предлагаются пользователям в компьютерной модификации. А хорошие игровые клубы даже предлагают бонусы за регистрацию, так называемые стартовые депозиты, когда игру можно начать без пополнения баланса, то есть бесплатно.

Игра «7UP»

Мало кто знает, то популярный напиток «7UP» позаимствовал своё название у карточной английской игры, известной с семнадцатого века и отличающейся замысловатыми правилами.

Для игры необходима колода из 52 карт, а побеждает тот, кто первым набирает семь очков. Сначала игроки по очереди сдвигают карты и берут первую карту с нижней части колоды.

Тот игрок, которому попалась самая старшая карта, сдаёт каждому два раза по три карты, а следующая после этого карта определяет козырную масть. Если это валет, раздающий карты получает одно очко.

Если игрока, который находится слева от сдающего, козырная масть устраивает, он должен сказать «стой», чтобы игра стартовала. Если же козырная масть этому игроку не подходит, он объявляет «я прошу». Сдающий может сменить масть или же присудить просящему одно очко.

Далее игра ведётся как в висте. Игрок слева от сдающего начинает взятку, играя одной картой, остальные должны играть в масть. Только в случае отсутствия нужной карты можно сбросить козырь или любую карту. Каждый раунд завершается подсчетом взяток. При этом одно очко начисляется:



Тому, кто при раздаче получил козырь самого высокого достоинства.



Тому, кому достался козырь самого низкого достоинства.



За взятку с валетом козырной масти.



За наибольшую общую стоимость выигранных во взятках карт.



Валет при этом оценивается в одно очко, дама в два, король в три, туз в четыре, а десятка в целых десять очков.

Победителем становится тот игрок, который первым набрал семь очков.

Существуют также разновидности этой игры под названием «Севен ап вчетвером» и «Калифорнийский Джек» для двоих игроков. Обе игры значительно отличаются правилами от классического варианта.

Всего в мире существует около двухсот карточных игр, популярных и совсем малоизвестных. Человек, который не представляет себя без игры, подогревающей азарт и развивающей, к тому же, умственные способности, всегда сможет найти для себя что-то новое и любопытное.





Автор статьи: Александр Матвеев