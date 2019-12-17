Как выбрать хорошие аксессуары для кальяна

Если вы являетесь счастливым обладателем дымного агрегата, тогда следует позаботиться о приобретении нужных аксессуаров, которые облегчат процесс подготовки кальяна, и сделают сеанс курения максимально приятным.

В нынешнее время существует огромный ассортимент кальянных принадлежностей. Чтобы новичок смог выбрать действительно практичный девайс, необходимо полагаться на рекомендации опытных кальянщиков. Помимо самого курительного агрегата вам потребуются такие аксессуары:



Индивидуальный или одноразовый мундштук. Данное изделие предусмотрено для соблюдения гигиенических норм. Выбор зависит от того, где используется приспособление. В барах, кафе и ресторанах применяют силиконовые мундштуки, в силу того, что их стоимость низкая. Такие экземпляры предназначены для разового использования одной персоной. Индивидуальные девайсы изготавливаются из стекла, металла или дерева. Они выполняются в оригинальном дизайне, чтобы подчеркнуть ваш личный стиль.



Фольга или калауд. Лучше отдать предпочтение второму варианту. Благодаря калауду вы сэкономите время на приготовлении кальяна и сможете расходовать значительно меньше угля.



Ершики для чистки. Чтобы кальноконструкция прошла длительную службу и сохранила начальную красоту, требуется систематичный уход. После каждого сеанса курения необходимо очищать все элементы агрегата. Ершики помогают легко справиться с мытьем труднодоступных мест кальяна.



Комплект уплотнителей. Всем известно, что качество тяги напрямую зависит от герметичности кальяна. Чтобы вы могли насладиться сеансом курения, приобретите запасной набор уплотнителей, которые помогут герметично соединить все узлы примыкания частей кальянной конструкции (колба и шахта, шахта и чаша, трубка и колба).



У нас вы сможете найти все для кальяна от различных производителей. Аксессуары изготавливаются из качественных материалов в соответствии с установленными международными стандартами.

Принадлежности для кальяна, которые также понадобятся

Переноска для углей облегчит процесс подготовки кальяна. Обратите внимание на наличие специальной перекладины, находящейся под ручкой устройства. Если таковая имеется, тогда жар от углей не будет обжигать вам руку.

Некоторых пользователей раздражают громкие звуки бурления. Чтобы устранить их, следует купить специальный диффузор, который также послужит в качестве дополнительного охлаждения дыма. Дымный поток будет рассекаться на маленькие пузырьки, за счет чего на выходе вы получите мягкий и охлажденный дым.

Кейсы для переноски дымного агрегата помогут вам сохранить все элементы в целостности. Благодаря компактной сумке вы не растеряете небольшие элементы и сможете легко транспортировать девайс на большие расстояния.

Хорошая чаша для углей является залогом ароматного сеанса курения. От этого аксессуара зависит весь дымный сеанс. Выполняются чашки из керамики, глины, стекла, металла или силикона. На протяжении долгих лет фаворитом являются глиняные модели. За счет того, что поверхность равномерно прогревается, табак не прикипает к стенкам и не горчит. Силиконовые чаши по своим характеристикам не уступают глиняным. Они легко моются и не впитывают запахи, однако стоимость на них гораздо выше.

В нашем магазине вы сможете приобрести все необходимые аксессуары для кальяна, которые помогут с максимальным наслаждением погрузиться в ароматный сеанс курения.





Автор статьи: Александр Матвеев