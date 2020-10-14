    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Политика


14 окт 11:43

Борис Джонсон объявляет о новой системе оповещения о COVID-19 по всей Англии: новости



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой трехуровневой системе оповещения о COVID-19 по всей Англии, поскольку случаи заболевания продолжают расти по всей стране.

За последний месяц уровень инфицирования в Англии вырос в четыре раза, а количество госпитализаций - вдвое.
Новая система будет применять локальные меры различной степени серьезности к наиболее пострадавшим районам страны, при этом регионы будут помещены на один из трех уровней - средний, высокий или очень высокий.

Борис Джонсон объявляет о новой системе оповещения о COVID-19 по всей Англии: новости


Ливерпуль находится на очень высоком уровне, и меры, которые будут введены со среды. Пабы и бары временно закроются, а общение в помещении запрещено, но университеты и розничные магазины останутся открытыми.

В Манчестере и Ноттингемшире будут применяться меры высокого уровня, а это означает, что общение в помещении будет запрещено, а на открытом воздухе будет применяться правило шести, но пабам и барам будет разрешено оставаться открытыми, как и по всей стране, до 22:00.

Эти зоны, расположенные на среднем уровне, будут по-прежнему соответствовать национальным правилам: бары и пабы закрываются в 22:00, а на открытом воздухе применяется правило шести.

Ответ правительства Великобритании предназначен только для Англии, при этом Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия реализуют свои собственные стратегии борьбы с пандемией.

Джонсон говорит, что новая система разработана таким образом, чтобы избежать еще одной национальной изоляции, которая, по его словам, нанесет долгосрочный экономический ущерб.

«Это не то, как мы хотим жить», - сказал он. «Но это узкий путь, который нам предстоит пройти между социальными и экономическими издержками полной изоляции и огромными человеческими и, по сути, экономическими издержками неиздержанной эпидемии».
Джонсон добавил: «Будущие недели и месяцы будут по-прежнему трудными и станут испытанием на прочность этой страны. Я не сомневаюсь, что вместе мы добьемся успеха».

Премьер-министр и его научные советники будут продолжать отслеживать количество случаев заболевания в каждой области, что может привести к тому, что все большее количество городов столкнется с самыми суровыми мерами.

Заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там объяснил, почему количество случаев COVID-19 на севере Англии так резко возросло по сравнению с остальной частью страны.

"На этот раз эпидемия на севере Англии явно набрала обороты раньше, чем во время первой волны, и это почти наверняка связано с тем фактом, что уровень заболеваемости на севере никогда не снижался, и, конечно же, на северо-западе он никогда не снижался, поскольку летом они упали, как на юге ".

Джонсон также объявил, что будет предложен еще один экономический пакет, который заменит схему отпуска, которая истекает в конце этого месяца.

Поддержка покроет две трети заработной платы сотрудников предприятий, вынужденных закрыться из-за новых вирусных ограничений.




Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Рианна была признана самой богатой исполнительницей Англии Рианна была признана самой богатой исполнительницей Англии Шоу-бизнес ЕГЭ 2016, русский язык 30.05.16: 700 тысяч школьников по всей России сдают экзамен по русскому языку ЕГЭ 2016, русский язык 30.05.16: 700 тысяч школьников по всей России сдают экзамен по русскому языку События Вирус Зика в России: стоит ли бояться эпидемии? Вирус Зика в России: стоит ли бояться эпидемии? События Один из ведущих игроков «Сандерледа» арестован за секс с несовершеннолетней Один из ведущих игроков «Сандерледа» арестован за секс с несовершеннолетней События
Не проходите мимо


Лента новостей
США сообщили о почти 44500 новых случаях заражения новым коронавирусом 11:53Ополчение al-Masirah TV сообщило 11:49Борис Джонсон объявляет о новой системе оповещения о COVID-19 по всей Англии: новости 11:43События прошедшей недели с Джоном Оливером 11:39Шоу Деньги или позор 11:37Шоу Холостяк на ТНТ (7 сезон уже на экранах) 11:35Как выбрать кухонный комбайн 03:15Как похоронить собаку: правила и законные места 02:29Вопросы воспитания детей 04:25Продвижение в социальных сетях 21:42Как правильно уложить профнастил на крышу 01:40Как повесить жалюзи на пластиковые окна 02:17


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru