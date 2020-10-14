Политика
14 окт 11:43
Борис Джонсон объявляет о новой системе оповещения о COVID-19 по всей Англии: новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой трехуровневой системе оповещения о COVID-19 по всей Англии, поскольку случаи заболевания продолжают расти по всей стране.
За последний месяц уровень инфицирования в Англии вырос в четыре раза, а количество госпитализаций - вдвое.
Новая система будет применять локальные меры различной степени серьезности к наиболее пострадавшим районам страны, при этом регионы будут помещены на один из трех уровней - средний, высокий или очень высокий.
Ливерпуль находится на очень высоком уровне, и меры, которые будут введены со среды. Пабы и бары временно закроются, а общение в помещении запрещено, но университеты и розничные магазины останутся открытыми.
В Манчестере и Ноттингемшире будут применяться меры высокого уровня, а это означает, что общение в помещении будет запрещено, а на открытом воздухе будет применяться правило шести, но пабам и барам будет разрешено оставаться открытыми, как и по всей стране, до 22:00.
Эти зоны, расположенные на среднем уровне, будут по-прежнему соответствовать национальным правилам: бары и пабы закрываются в 22:00, а на открытом воздухе применяется правило шести.
Ответ правительства Великобритании предназначен только для Англии, при этом Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия реализуют свои собственные стратегии борьбы с пандемией.
Джонсон говорит, что новая система разработана таким образом, чтобы избежать еще одной национальной изоляции, которая, по его словам, нанесет долгосрочный экономический ущерб.
«Это не то, как мы хотим жить», - сказал он. «Но это узкий путь, который нам предстоит пройти между социальными и экономическими издержками полной изоляции и огромными человеческими и, по сути, экономическими издержками неиздержанной эпидемии».
Джонсон добавил: «Будущие недели и месяцы будут по-прежнему трудными и станут испытанием на прочность этой страны. Я не сомневаюсь, что вместе мы добьемся успеха».
Премьер-министр и его научные советники будут продолжать отслеживать количество случаев заболевания в каждой области, что может привести к тому, что все большее количество городов столкнется с самыми суровыми мерами.
Заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там объяснил, почему количество случаев COVID-19 на севере Англии так резко возросло по сравнению с остальной частью страны.
"На этот раз эпидемия на севере Англии явно набрала обороты раньше, чем во время первой волны, и это почти наверняка связано с тем фактом, что уровень заболеваемости на севере никогда не снижался, и, конечно же, на северо-западе он никогда не снижался, поскольку летом они упали, как на юге ".
Джонсон также объявил, что будет предложен еще один экономический пакет, который заменит схему отпуска, которая истекает в конце этого месяца.
Поддержка покроет две трети заработной платы сотрудников предприятий, вынужденных закрыться из-за новых вирусных ограничений.
Автор статьи: Александр Матвеев
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