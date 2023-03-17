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Наука


17 мар 13:43

Ателье Art Tuning представило тюнинг Mercedes-Benz G65 AMG



Про тюнинг мерседес много новостей. И вот последние и интересные. Недавно заявленное тюнинг-ателье продемонстрировало программу усовершенствований для данного автомобиля. Умельцы предприятия по модернизации машин удивительным образом увеличили мощность двигателя внедорожника немецкого производства, отличающегося качественными характеристиками и внедорожными свойствами. Так, новая версия обладает завидной мощностью в 749 лошадиных сил, вместо 681, при крутящем моменте в тысячу Нм. В связи с этим, профессионалы были вынуждены доработать систему по охлаждению мотора, во избежание его перегрева, и, вместе с тем, подвергнуть усовершенствованию трансмиссию, топливную систему, а также установить новейший производительный тормозной комплект.


Ателье Art Tuning представило тюнинг Mercedes-Benz G65 AMG

Если рассматривать экстерьер машины, то можно заметить оснащение внедорожника новым боди-китом, причем достаточно широким и состоящим из заднего и переднего бампера, новыми порогами и усовершенствованной радиаторной решеткой, а также арками, ставшими заметно массивнее. Передний бампер после модернизации располагает новенькими, специально встроенными, светодиодами, как, впрочем, и подножка, получившая аналогичное освещение (светодиод).


Кроме всего заявленного, новая модель ознаменовалась новыми спортивными дисками на двадцать два дюйма, патрубками системы выхлопов и обновленным дизайном интерьера и стилистическим решением переоборудования салона. К сведению заинтересованных клиентов и автолюбителей следует обозначить, что тюнинг-пакет будет доступен потенциальным заказчикам с января нынешнего года, точные сроки и стоимость пакета улучшений не уточняется.


Mercedes-Benz G65 AMG


Так, новая версия обладает завидной мощностью в 749 лошадиных сил, вместо 681, при крутящем моменте в тысячу Нм. В связи с этим, профессионалы были вынуждены доработать систему по охлаждению мотора, во избежание его перегрева, и, вместе с тем, подвергнуть усовершенствованию трансмиссию, топливную систему, а также установить новейший производительный тормозной комплект.


Если рассматривать экстерьер машины, то можно заметить оснащение внедорожника новым боди-китом, причем достаточно широким и состоящим из заднего и переднего бампера, новыми порогами и усовершенствованной радиаторной решеткой, а также арками, ставшими заметно массивнее. Передний бампер после модернизации располагает новенькими, специально встроенными, светодиодами, как, впрочем, и подножка, получившая аналогичное освещение (светодиод).


Кроме всего заявленного, новая модель ознаменовалась новыми спортивными дисками на двадцать два дюйма, патрубками системы выхлопов и обновленным дизайном интерьера и стилистическим решением переоборудования салона.


 


 





Автор статьи: Александр Матвеев




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