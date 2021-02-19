Mercedes AMG GLC 63 S – новая спортивная модель мощного внедорожника, которая поражает воображение своими четкими линиями и строгим дизайном, что придает автомобилю особый шарм. Такое авто способно покорить сердце не только бизнесмена или предпринимателя, но также заядлого путешественника, который привык покорять дороги и города в компании надежной машины.

Ознакомиться поближе со всеми особенностями и характеристиками новой модели Mercedes AMG GLC 63 S можно на сайте компании-дилера производителя данной марки машин. На их страницах подробно указаны все системы и дизайнерские особенности автомобиля. Кроме того, на сайте человек может договориться о времени проведения тест-драйва, который позволит узнать модель поближе и понять подходит она ему или нет.

Внешний вид и дизайн салона

Мощная решетка радиатора, четкие линии на капоте и широкие крылья авто придают новой модели оригинальность и уникальность. Соединение классических комфортных форм внедорожника со спортивным внешним видом способны влюбить в себя любого любителя больших машин. А возможность выбрать один из цветовых вариантов дизайна, позволяет подчеркнуть свою практичность или оригинальность.

При этом, разработчики автомобиля уделили должное внимание и удобству просторного салона. Все сиденья обшиты качественной экокожей, которая приятная на ощупь. Все приборы расположены на панели в строгом порядке без хауса. Также в салоне есть современный климат-контроль и подогрев всех сидений, что позволяет создать максимально комфортные условия в любое время года.

Преимущества новой модели автомобиля

Новая модель известного бренда Mercedes удивляет и восхищает не только внешними данными, но также наличием всех необходимых современных систем и элементов безопасности при вождении. Среди них особое внимание следует уделить следующим факторам:



Яркая и четкая камера заднего вида.



Система мгновенного экстренного торможения.



Светодиодные фары ближнего и дальнего света.



Система полного сцепления колес с любой дорогой.



Качественные и прочные ремни безопасности пассажиров.



Наличие передним, задних и боковых подушек безопасности.



Современная система сигнализации при попытке проникнуть в салон.



Приобретая новую модель авто Mercedes AMG GLC 63 S, покупатель получает качественный, надежный и мощный автомобиль, который позволит чувствовать себя комфортно, как на городских дорогах, так и во время путешествия по труднопроходимой местности.





Автор статьи: Александр Матвеев