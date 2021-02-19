    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


19 фев 01:38

Mercedes AMG GLC 63 S



Mercedes AMG GLC 63 S – новая спортивная модель мощного внедорожника, которая поражает воображение своими четкими линиями и строгим дизайном, что придает автомобилю особый шарм. Такое авто способно покорить сердце не только бизнесмена или предпринимателя, но также заядлого путешественника, который привык покорять дороги и города в компании надежной машины.


Ознакомиться поближе со всеми особенностями и характеристиками новой модели Mercedes AMG GLC 63 S можно на сайте компании-дилера производителя данной марки машин. На их страницах подробно указаны все системы и дизайнерские особенности автомобиля. Кроме того, на сайте человек может договориться о времени проведения тест-драйва, который позволит узнать модель поближе и понять подходит она ему или нет.


Внешний вид и дизайн салона


Мощная решетка радиатора, четкие линии на капоте и широкие крылья авто придают новой модели оригинальность и уникальность. Соединение классических комфортных форм внедорожника со спортивным внешним видом способны влюбить в себя любого любителя больших машин. А возможность выбрать один из цветовых вариантов дизайна, позволяет подчеркнуть свою практичность или оригинальность.


Mercedes AMG GLC 63 S

При этом, разработчики автомобиля уделили должное внимание и удобству просторного салона. Все сиденья обшиты качественной экокожей, которая приятная на ощупь. Все приборы расположены на панели в строгом порядке без хауса. Также в салоне есть современный климат-контроль и подогрев всех сидений, что позволяет создать максимально комфортные условия в любое время года.


Преимущества новой модели автомобиля


Новая модель известного бренда Mercedes удивляет и восхищает не только внешними данными, но также наличием всех необходимых современных систем и элементов безопасности при вождении. Среди них особое внимание следует уделить следующим факторам:



  • Яркая и четкая камера заднего вида.

  • Система мгновенного экстренного торможения.

  • Светодиодные фары ближнего и дальнего света.

  • Система полного сцепления колес с любой дорогой.

  • Качественные и прочные ремни безопасности пассажиров.

  • Наличие передним, задних и боковых подушек безопасности.

  • Современная система сигнализации при попытке проникнуть в салон.


Приобретая новую модель авто Mercedes AMG GLC 63 S, покупатель получает качественный, надежный и мощный автомобиль, который позволит чувствовать себя комфортно, как на городских дорогах, так и во время путешествия по труднопроходимой местности.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Продажа автомобилей Smart в России увеличилась на 123% Продажа автомобилей Smart в России увеличилась на 123% События Новая Nexia 2016, фото: цена новой модели Ravon подорожала еще до начала продаж Новая Nexia 2016, фото: цена новой модели Ravon подорожала еще до начала продаж События В России будет доступна новая базовая версия Chevrolet Tahoe В России будет доступна новая базовая версия Chevrolet Tahoe События Рассекречен дизайн нового Samsung Рассекречен дизайн нового Samsung Hi-tech
Не проходите мимо


Лента новостей
Ставки на киберспорт в приложении GGbet 03:20Домашняя еда как в ресторане 00:21Самый дорогой спортивный контракт в 2020 году 12:25Мобильный букмекер в вашем кармане: простота доступа в 1хбет 11:22Форекс. Начало работы 04:12Уличные тренажеры: виды и особенности 03:16Мобильные бани Savotta: в чем уникальность продукции 10:42Протезирование зубов и их особенности 01:42Этлас-Софт – ведущий производитель электронных систем для бизнеса 23:08Как исправить плохую кредитную историю. Рефинансирование кредитов 23:56Форекс или банковский депозит: куда лучше инвестировать деньги? 01:13Испытания сверхтяжелой ракеты SLS прервали из-за аномалии 15:36


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru