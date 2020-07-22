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Наука


22 июл 17:20

Пивное казино



Пивное казино

В современном мире существует масса способов, как интересно и с пользой для себя провести свободное время. Одним из таких приемов является пивное казино ‒ новый формат отдыха, причем весьма увлекательный. По сути ‒ это динамичная игра, в ходе которой участники смогут продегустировать несколько сортов разного пива, узнать много интересного и полезного о своем любимом напитке, а также стать обладателем интересных призов и провести время в компании своих единомышленников. Итогом такого времяпрепровождения станет хорошее настроение, безудержное веселье и багаж новых знаний.


Современное поколение выбирает пивное казино


Пивное казино ‒ это абсолютно новое, но уже успевшее заявить о себе с положительной стороны многочисленными отзывами пользователей, направление отдыха. Это увлекательная игра, развивающая дегустационные навыки. Происходит все, как в настоящем казино:



  1. Ведущий вслепую разливает пиво, все образцы которого засекречены.

  2. Участники игры дегустируют напиток и делают свои предположения.


На все отводится определенное количество времени, по прошествии которого ведущий предлагает каждому участнику делать ставки. На специально разработанном игровом столе есть ячейки, которые обозначают:



  • страну-производителя напитка;

  • сорт пива;

  • параметр горечи;

  • процент алкоголя и т.д.


Когда игроки сделали ставки, ведущий рассекречивает образцы, и при этом рассказывает интересные факты об истории создания дегустируемого напитка, его особенностях и т.д. По итогам проведенного турнира, как правило, первые два-три победителя получают ценные призы. Сказать по правде ‒ это игра, в которой нет проигравших, а только победители. Это весьма оригинальный и веселый отдых, где каждый сможет почувствовать себя настоящим дегустатором.


В чем преимущества пивного казино


Такие мероприятия хороши тем, что практически не имеют ограничений в плане возраста и статуса ее участников. Именно этот факт делает встречу еще более интересной и увлекательной в целом. Присутствие на таком чемпионате позволяет:



  • расширить свой кругозор;

  • сформировать новый круг друзей и знакомств;

  • проявить скрытый талант дегустатора, о котором возможно и не знали.


Участие в таком событии явно принесет максимум удовольствия и позитива. А в случае победы ‒ еще и интересные, ценные призы. Такой вид отдыха может стать отличным решением для корпоративной вечеринки или же частных мероприятий.





Автор статьи: Александр Матвеев




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