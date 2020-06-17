НетГейм - как заполучить качественный контент без лишних усилий

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Онлайн казино - как правильно воспользоваться игровым разделом

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Простые правила для вывода реальных средств в онлайн казино

Онлайн казино принимает банковские карты MasterCard, Виза, Maestro, поддерживает электронные кошельки Яндекс.Деньги, QIWI, Privat24, WebMoney, Perfect Money, W1. При выборе приоритетных методов вывод совершается за несколько часов, приверженцы банковских переводов вынуждены будут ждать до 3 суток. Пользователю в НетГейм нужно сделать запрос в службу поддержки, указав сумму и желаемый способ вывода средств. Запрос обрабатывается быстро, но игроку нужно обратить внимание на ограничения получения суммы, то есть обратиться к правилам казино, чтобы узнать минимальный и максимальный допустимый выигрыш для вывода за один раз. На первых порах могут возникать сложности, и лучше обратиться в техническую поддержку, где опытный консультант подскажет алгоритм действий. В казино поддерживаются валюты стран СНГ, поэтому для геймеров из России пополнение счета осуществляется в родной валюте. Совершать это можно, как через стандартное онлайн казино, так и с помощью мобильного приложения.





Автор статьи: Александр Матвеев