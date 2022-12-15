Hi-tech
15 дек 22:49
Новое обновление для GTA Online
Rockstar выпустила главное обновление для GTA Online на Xbox 360 и PS3. Патч 1. 05 ожидается после GTA$ Stimulus к концу этой недели.
Разработчики сообщили, что обновление устранит некоторые оставшиеся погрешности игры, которые вызывают исчезать людей, транспортные средства или модификации для них из-за невозможности сохранения игры.
Среди других новшеств стоит отметить:
- Пользователи не теряют прогресс в игре, если отключено облако.
- Встроенный ряд мер по защите остатков денежных средств игроков, даже в случае с прерыванием связи во время игры.
- Исправлена ошибка, в связи с которой из-за проблем с сетью игрок теряет свои транспортные средства или моды после выхода из GTA Online.
Кроме того, Rockstar попросили игроков как и прежде сообщать им обо всех возникших проблемах или замеченных ошибках.
Первый пакет GTA Online DLC можно будет скачать бесплатно в конце этого месяца. Там будет представлены новые тематические пляжные транспортные средства и новое оружие. Кроме того, пакет добавит новых возможностей для настройки игры.
Автор статьи: Александр Матвеев
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