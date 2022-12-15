Новое обновление для GTA Online





Rockstar выпустила главное обновление для GTA Online на Xbox 360 и PS3. Патч 1. 05 ожидается после GTA$ Stimulus к концу этой недели.Разработчики сообщили, что обновление устранит некоторые оставшиеся погрешности игры, которые вызывают исчезать людей, транспортные средства или модификации для них из-за невозможности сохранения игры.- Пользователи не теряют прогресс в игре, если отключено облако.- Встроенный ряд мер по защите остатков денежных средств игроков, даже в случае с прерыванием связи во время игры.- Исправлена ошибка, в связи с которой из-за проблем с сетью игрок теряет свои транспортные средства или моды после выхода из GTA Online.Кроме того, Rockstar попросили игроков как и прежде сообщать им обо всех возникших проблемах или замеченных ошибках.Первый пакет GTA Online DLC можно будет скачать бесплатно в конце этого месяца. Там будет представлены новые тематические пляжные транспортные средства и новое оружие. Кроме того, пакет добавит новых возможностей для настройки игры.Автор статьи: Александр Матвеев