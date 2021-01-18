Hi-tech
18 янв 15:36
Испытания сверхтяжелой ракеты SLS прервали из-за аномалии
NASA провело испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), предназначенной для полетов на Луну и Марс. Их пришлось завершить ранее запланированного срока, чуть более чем через минут после зажигания двигателей, автоматика их отключила, сообщается на сайте агентства.
Отмечается, что специалисты изучают полученные данные для того, чтобы выяснить, что привело к более раннему завершению испытаний. В субботу, 16 января, центральный блок SLS должен был полностью отработать процедуру старта на орбиту не покидая стенда. Для этого четыре двигателя RS-25 должны были включить на 485 секунд — столько они будут функционировать во время полета.
Как отметил глава NASA Джим Бранденстайн, несмотря на то, что испытания остановили раньше времени, ученым миссии удалось успешно провести процедуру обратного отсчета, зажечь двигатели и получить данные, которые свидетельствуют о том, что процесс работы над ракетой движется вперед.
Автор статьи: Александр Матвеев
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