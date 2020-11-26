Букмекер 1хБет — как делать ставки

Недоверие к офшорным букмекерам объяснимо. Появилось немало мошеннических сайтов, пытающихся обмануть неопытных бетторов. Доверие вызывает проверенный букмекер в лице 1хБет, продвигающий услуги с 2007 года. Число постоянных пользователей увеличивается и переваливает за 400 000. Нужно уяснить последовательность шагов, позволяющих делать ставку у проверенного букмекера.

Первые шаги

Компания предпринимает постоянные шаги для создания надежных зеркал, защищенных от незаконного взлома. Оценить возможности 1хбет удается после первого посещения главной страницы.

Нетерпеливый игрок увидит расширенную линейку из 50 направлений, сочетающих популярные и малоизвестные виды (футбол, баскетбол, хоккей, бейсбол, дартс, гольф, киберспорт). Решение заключать пари может возникнуть неожиданно.

Сделать ставку оперативно помогает регистрация за один клик. После указания валюты и страны пользователь получит комбинацию для открытия кабинета, которую нужно сохранить.

Полноценный аккаунт помогают создать два метода. В первом случае высылают номер телефона. Во втором — заполняют форму с персональной информацией и электронным адресом.

Допускается заход через страницу в социальных сетях или мессенджерах. Правда это не позволит воспользоваться положенным бонусом в 6500 рублей. Для пополнения и вывода средств нужно определить один вариант из 196.

Действия в кабинете

Для первого пополнения достаточно внести 50 рублей. При выводе минимум составит 100 рублей без установки лимитов. Обычно средства переводятся мгновенно и не позднее суток.

Беттору предстоит провести настройку, облегчающую навигацию по сайту. Следует убрать лишние разделы и акцентировать внимание на любимых видах спорта. Присутствуют несколько типов ставок.

Одиночные больше понравятся новичкам, готовым угадать итог матча. Экспрессы объединяют несколько пари и важно правильно определить исходы ординарных ставок. Любители системы предпочитают задействовать комбинированные экспрессы, снижающие шанс проигрыша.

Всплеск адреналина связан с лайв-ставками, поскольку пари удается заключить в процессе игры. Режим занимает центральное место на странице. Корректировки изменяются постоянно, поэтому предлагается установить приложение на смартфон. Экономится трафик и после принятия решения делается ставка.

На величину коэффициента влияет рейтинг соревнования. Следует отметить важное преимущество оператора. Заложенная маржа обычно не очень завышена (2.5-5%). Для расчета выигрыша сумму ставки умножают на коэффициент. В разделе истории сохранятся данные о всех ставках.





Автор статьи: Александр Матвеев