Как похоронить собаку: правила и законные места

Животные в жизни человека появились очень давно. В основном, их одомашнили с практической целью: еда, одежда, охрана территории, защита от вредителей. Но с развитием цивилизации, особенно огромных мегаполисов, причины совместного существования сильно изменились. Жители «каменных джунглей» испытывают постоянные стрессы, психологические перегрузки, нехватку эмоционального общения. И здесь питомцы становятся настоящей панацеей.

Они, так же как и люди проходят все биологические стадии: рождение, взросление, старение и смерть, но, к сожалению, намного быстрее. Невозможно просто выбросить труп любимой собаки на пустыре, тем более что это запрещено законом. Немногие знают, что единственной правильной и законной процедурой является кремация животных, это позволит избежать штрафов и предупредить распространение инфекций.

Усыпление животных и кремация

К сожалению, домашних любимцев не обходят стороной и болезни. В особо тяжелых случаях, когда лечение не может помочь, требуется усыпление животного https://mosvetcenter.ru/ как единственный способ облегчить его страдания. Процедура проходит под общим наркозом, максимально быстро и безболезненно для животного.

Как пережить смерть любимца

Каждый справляется с горестными чувствами как может, но можно дать некоторые советы:



Слезы и тоска – естественная человеческая реакция, не нужно ее стыдиться.



Время лечит, и вскоре тяжелое горе сменится светлой тоской.



Перестать испытывать чувство вины перед животным, ведь было сделано все возможное для его счастья или спасения.



Поможет общение с людьми, которые поддерживают, но лучше ограничить его с теми, кто не способен понять чувство утраты.



Полезными в данном случае становятся ритуалы. Можно оставить урну с прахом, поставить фотографию любимца на столик.



Если еще нет готовности завести нового пушистого друга, можно стать волонтером и помогать бездомным животным искать семью.



Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние в ситуации со смертью действовать необходимо безотлагательно. Усыпление животных и кремация животных в Москве – услуга для ответственных и законопослушных владельцев животных.

Те, кто пытается сэкономить на данной процедуре, могут подвергнуться крупному административному штрафу. А если выяснится, что мертвое животное стало причиной распространения опасной инфекции – даже лишению свободы на срок до двух лет.





Автор статьи: Александр Матвеев