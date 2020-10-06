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06 окт 02:29

Как похоронить собаку: правила и законные места



Как похоронить собаку: правила и законные места

Животные в жизни человека появились очень давно. В основном, их одомашнили с практической целью: еда, одежда, охрана территории, защита от вредителей. Но с развитием цивилизации, особенно огромных мегаполисов, причины совместного существования сильно изменились. Жители «каменных джунглей» испытывают постоянные стрессы, психологические перегрузки, нехватку эмоционального общения. И здесь питомцы становятся настоящей панацеей. 


Они, так же как и люди проходят все биологические стадии: рождение, взросление, старение и смерть, но, к сожалению, намного быстрее. Невозможно просто выбросить труп любимой собаки на пустыре, тем более что это запрещено законом. Немногие знают, что единственной правильной и законной процедурой является кремация животных, это позволит избежать штрафов и предупредить распространение инфекций. 


Усыпление животных и кремация


К сожалению, домашних любимцев не обходят стороной и болезни. В особо тяжелых случаях, когда лечение не может помочь, требуется усыпление животного https://mosvetcenter.ru/ как единственный способ облегчить его страдания. Процедура проходит под общим наркозом, максимально быстро и безболезненно для животного. 


Как пережить смерть любимца


Каждый справляется с горестными чувствами как может, но можно дать некоторые советы:



  • Слезы и тоска – естественная человеческая реакция, не нужно ее стыдиться.

  • Время лечит, и вскоре тяжелое горе сменится светлой тоской.

  • Перестать испытывать чувство вины перед животным, ведь было сделано все возможное для его счастья или спасения.

  • Поможет общение с людьми, которые поддерживают, но лучше ограничить его с теми, кто не способен понять чувство утраты.

  • Полезными в данном случае становятся ритуалы. Можно оставить урну с прахом, поставить фотографию любимца на столик.

  • Если еще нет готовности завести нового пушистого друга, можно стать волонтером и помогать бездомным животным искать семью.


Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние в ситуации со смертью действовать необходимо безотлагательно. Усыпление животных и кремация животных в Москве – услуга для ответственных и законопослушных владельцев животных. 


Те, кто пытается сэкономить на данной процедуре, могут подвергнуться крупному административному штрафу. А если выяснится, что мертвое животное стало причиной распространения опасной инфекции – даже лишению свободы на срок до двух лет.





Автор статьи: Александр Матвеев




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