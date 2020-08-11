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Hi-tech


11 авг 15:43

Для чего бизнесу нужен лендинг



Для чего бизнесу нужен лендинг

Сегодня у большинства компаний растет количество клиентов именно из-за привлечения их с помощью интернета. Довольно сложно найти бизнес, который не имеет онлайн-представительства. Ведь именно собственный сайт и страница в соцсетях помогает найти человеку нужную информацию о компании, ее товаре и услугах, более подробно ознакомиться с их характеристиками и условиями покупки-продажи, сравнить с конкурентами.


Чтобы переманить аудиторию именно к себе, владельцы бизнеса часто используют такую услугу, как лендинг под ключ. Она подразумевает создание специальную «посадочной» страницы — landing-page, которая привлекает посетителей. Этот сайт призван на стимулирование человека к совершению конкретного действия.


Почему именно лендинг


Почему нужна отдельная страница, а не главный сайт компании? Ответ прост. Очень часто корпоративная страница не содержит общий контент страницы, с которой пользователь попадает к владельцу сайта. Соответственно это сильно мешает и разочаровывает человека, ведь цель его поиска фактически не достигнута, а требуемая информация не получена, и соответственно нужное действие не совершается.


А вот отдельная посадочная страница уже является более мощным инструментом, так называемым крючком рекламы. Она по оформлению дублирует стилистику и стиль рекламной компании, которая изначально заинтересовала посетителя. И такой дальнейший плавный переход уже обеспечивает путь от рекламы к прямому предложению купить/выбрать/заказать. То есть выстраивается определенная цепочка:



  1. Человек ищет товар/услугу.

  2. Находит сайт с заманчивым предложением.

  3. Обнаруживает именно то, в чем он нуждается.

  4. Ему предлагаются самые выгодные преимущества выбора и покупки именно здесь.

  5. Есть удобная и простая форма для заполнения и кнопка заказа.


Если лендинг построен правильно и грамотно, то посетитель становится клиентом.


Как заставить лендинг работать 


Чтобы страница landing-page была продавающей, она должна иметь следующие характеристики:



  • тщательно продуманное наполнение контентом;

  • визуальное оформление, соответствующее стилистике и тематике предложения;

  • четко построенную и лаконичную структуру;

  • адаптивный дизайн для входа с мобильных устройств.


Для этого не нужно разбираться самому в вопросах разработки, создания и успешного использования лендинга. Можно просто воспользоваться услугами специализирующихся на этом компаний.


Сегодня у большинства компаний растет количество клиентов именно из-за привлечения их с помощью интернета. Довольно сложно найти бизнес, который не имеет онлайн-представительства. Ведь именно собственный сайт и страница в соцсетях помогает найти человеку нужную информацию о компании, ее товаре и услугах, более подробно ознакомиться с их характеристиками и условиями покупки-продажи, сравнить с конкурентами.


Чтобы переманить аудиторию именно к себе, владельцы бизнеса часто используют такую услугу, как лендинг под ключ. Она подразумевает создание специальную «посадочной» страницы — landing-page, которая привлекает посетителей. Этот сайт призван на стимулирование человека к совершению конкретного действия.


Почему именно лендинг


Почему нужна отдельная страница, а не главный сайт компании? Ответ прост. Очень часто корпоративная страница не содержит общий контент страницы, с которой пользователь попадает к владельцу сайта. Соответственно это сильно мешает и разочаровывает человека, ведь цель его поиска фактически не достигнута, а требуемая информация не получена, и соответственно нужное действие не совершается.


А вот отдельная посадочная страница уже является более мощным инструментом, так называемым крючком рекламы. Она по оформлению дублирует стилистику и стиль рекламной компании, которая изначально заинтересовала посетителя. И такой дальнейший плавный переход уже обеспечивает путь от рекламы к прямому предложению купить/выбрать/заказать. То есть выстраивается определенная цепочка:



  1. Человек ищет товар/услугу.

  2. Находит сайт с заманчивым предложением.

  3. Обнаруживает именно то, в чем он нуждается.

  4. Ему предлагаются самые выгодные преимущества выбора и покупки именно здесь.

  5. Есть удобная и простая форма для заполнения и кнопка заказа.


Если лендинг построен правильно и грамотно, то посетитель становится клиентом.


Как заставить лендинг работать 


Чтобы страница landing-page была продавающей, она должна иметь следующие характеристики:



  • тщательно продуманное наполнение контентом;

  • визуальное оформление, соответствующее стилистике и тематике предложения;

  • четко построенную и лаконичную структуру;

  • адаптивный дизайн для входа с мобильных устройств.


Для этого не нужно разбираться самому в вопросах разработки, создания и успешного использования лендинга. Можно просто воспользоваться услугами специализирующихся на этом компаний.





Автор статьи: Александр Матвеев




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