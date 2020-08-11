Для чего бизнесу нужен лендинг

Сегодня у большинства компаний растет количество клиентов именно из-за привлечения их с помощью интернета. Довольно сложно найти бизнес, который не имеет онлайн-представительства. Ведь именно собственный сайт и страница в соцсетях помогает найти человеку нужную информацию о компании, ее товаре и услугах, более подробно ознакомиться с их характеристиками и условиями покупки-продажи, сравнить с конкурентами.

Чтобы переманить аудиторию именно к себе, владельцы бизнеса часто используют такую услугу, как лендинг под ключ. Она подразумевает создание специальную «посадочной» страницы — landing-page, которая привлекает посетителей. Этот сайт призван на стимулирование человека к совершению конкретного действия.

Почему именно лендинг

Почему нужна отдельная страница, а не главный сайт компании? Ответ прост. Очень часто корпоративная страница не содержит общий контент страницы, с которой пользователь попадает к владельцу сайта. Соответственно это сильно мешает и разочаровывает человека, ведь цель его поиска фактически не достигнута, а требуемая информация не получена, и соответственно нужное действие не совершается.

А вот отдельная посадочная страница уже является более мощным инструментом, так называемым крючком рекламы. Она по оформлению дублирует стилистику и стиль рекламной компании, которая изначально заинтересовала посетителя. И такой дальнейший плавный переход уже обеспечивает путь от рекламы к прямому предложению купить/выбрать/заказать. То есть выстраивается определенная цепочка:



Человек ищет товар/услугу.

Находит сайт с заманчивым предложением.

Обнаруживает именно то, в чем он нуждается.

Ему предлагаются самые выгодные преимущества выбора и покупки именно здесь.

Есть удобная и простая форма для заполнения и кнопка заказа.



Если лендинг построен правильно и грамотно, то посетитель становится клиентом.

Как заставить лендинг работать

Чтобы страница landing-page была продавающей, она должна иметь следующие характеристики:



тщательно продуманное наполнение контентом;



визуальное оформление, соответствующее стилистике и тематике предложения;



четко построенную и лаконичную структуру;



адаптивный дизайн для входа с мобильных устройств.



Для этого не нужно разбираться самому в вопросах разработки, создания и успешного использования лендинга. Можно просто воспользоваться услугами специализирующихся на этом компаний.

Сегодня у большинства компаний растет количество клиентов именно из-за привлечения их с помощью интернета. Довольно сложно найти бизнес, который не имеет онлайн-представительства. Ведь именно собственный сайт и страница в соцсетях помогает найти человеку нужную информацию о компании, ее товаре и услугах, более подробно ознакомиться с их характеристиками и условиями покупки-продажи, сравнить с конкурентами.

Чтобы переманить аудиторию именно к себе, владельцы бизнеса часто используют такую услугу, как лендинг под ключ. Она подразумевает создание специальную «посадочной» страницы — landing-page, которая привлекает посетителей. Этот сайт призван на стимулирование человека к совершению конкретного действия.

Почему именно лендинг

Почему нужна отдельная страница, а не главный сайт компании? Ответ прост. Очень часто корпоративная страница не содержит общий контент страницы, с которой пользователь попадает к владельцу сайта. Соответственно это сильно мешает и разочаровывает человека, ведь цель его поиска фактически не достигнута, а требуемая информация не получена, и соответственно нужное действие не совершается.

А вот отдельная посадочная страница уже является более мощным инструментом, так называемым крючком рекламы. Она по оформлению дублирует стилистику и стиль рекламной компании, которая изначально заинтересовала посетителя. И такой дальнейший плавный переход уже обеспечивает путь от рекламы к прямому предложению купить/выбрать/заказать. То есть выстраивается определенная цепочка:



Человек ищет товар/услугу.

Находит сайт с заманчивым предложением.

Обнаруживает именно то, в чем он нуждается.

Ему предлагаются самые выгодные преимущества выбора и покупки именно здесь.

Есть удобная и простая форма для заполнения и кнопка заказа.



Если лендинг построен правильно и грамотно, то посетитель становится клиентом.

Как заставить лендинг работать

Чтобы страница landing-page была продавающей, она должна иметь следующие характеристики:



тщательно продуманное наполнение контентом;



визуальное оформление, соответствующее стилистике и тематике предложения;



четко построенную и лаконичную структуру;



адаптивный дизайн для входа с мобильных устройств.



Для этого не нужно разбираться самому в вопросах разработки, создания и успешного использования лендинга. Можно просто воспользоваться услугами специализирующихся на этом компаний.





Автор статьи: Александр Матвеев