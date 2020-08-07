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Hi-tech


07 авг 14:03

Зачем печатать фотографии?




Современные технологии позволяют хранить фотографии в цифровом варианте. Но в таком случае просмотр любимых семейных фото случается не чаще чем 1-2 раза в год. Поэтому несмотря на современные возможности, большинство людей предпочитает печатать фотографии и сортировать их в фотоальбомах. Но это далеко не единственная причина актуальности услуги печати фото.


печать фото


Способ сохранения воспоминаний


Даже несмотря на то, что сегодня существуют облачные технологии и множество достаточно емких карт памяти, при хранении цифровых фото всегда присутствует риск их потери. Воспоминания на фотографиях могут быть утеряны из-за поломки компьютера, потери телефона, выхода из строя карты памяти и т.д. Поэтому самым надежным вариантом сохранения воспоминаний является печать фото в Уфе. Благодаря этой услуге, можно на долгие годы сохранить информацию о самых счастливых моментах жизни.


Напечатанные фотографии даже через много лет позволят вспомнить мелкие детали и ощущения. Фотоснимки позволяют буквально оживить прошлое: выпускной, свадьбу, рождение детей, их первую улыбку и шаг, утренники в детском саде, первый звонок и т.д. Эти воспоминания особенно ценны для любого человека.


Создание фотокниг


создание фотокниг


Потребность в печати фотографий также возникает в том случае, если необходимо создать фотокнигу. Формат этой книги может быть самым разным. Она может быть оформлена как в мягком, так и в твердом переплете. Ее страницы могут быть мягкими или жесткими. Самое главное, что процесс заполнения данной книги фотографиями – это увлекательное занятие для всех членов семьи.


То же самое касается и фотоальбомов со специальными кармашками для распечатанных фотографий. Преимуществом фотоальбомов является возможность создания отдельных тематических подборок (например, празднование день рождения, поездка за границу и т.д.). Фотоальбомы также могут заполняться по хронологическому принципу.


Возможность продемонстрировать свое прошлое гостям


Одной из самых давних традиций является показ фотоальбомов и фотокниг нагрянувшим гостям. Благодаря этому, можно не только вспомнить общее прошлое, но и рассказать о своих впечатлениях об отпуске, праздновании какого-либо события и т.д. При этом пролистывание фотоальбома будет на порядок удобнее, чем просмотр фотографий на компьютере, смартфоне или планшете. К тому же в фотоальбомы обычно выбирают несколько десятков самых лучших и интересных фотографий. А вот на жестком диске компьютера могут храниться огромные папки с тысячами неотсортированных снимков. Такой просмотр фотографий из прошлого наверняка утомит любого гостя.






Автор статьи: Александр Матвеев




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