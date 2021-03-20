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Биографии


20 мар 17:59

О чем молятся перед иконами святых



Вера, порой это единственное, что может помочь человеку преодолеть жизненные трудности и не оступиться на своем пути. Поэтому люди посещают храмы, ища в них успокоения или совета от духовных наставников. А некоторые просто зажигают свечи, перед иконами святых прося их о разрешении тех проблем, что возникли в их жизни. Однако очень важно знать, перед какой иконой и о чем следует просить. Это зависит от того, чей образ изображен на полотне.


Оберегающая икона Архангела Михаила


Архангел Михаил военачальник небесной армии считается покровителей всех людей, что связан с воинским долгом: служащих в армии, военнослужащих, полицейских и других. Оберегающая икона Архангела Михаила есть практически в каждом доме верующего человека и перед ней люди возносят следующие просьбы:



  • О защите своей семьи.

  • О выздоровлении ближнего.

  • Об укреплении собственного духа.

  • Об укреплении собственного здоровья.

  • О защите от недругов и злых помыслов.

  • Об упокоении душ умерших близких и друзей.

  • О защите от темной магии или козней нечистых сил.


Также образ Архангела покровительствует людям, что связаны с водной стихией: морякам, рыбакам. Поэтому многие люди предпочитают иметь икону не только у себя дома, но также в офисе, над рабочим местом, а некоторые носят небольшие бумажные варианты изображений в своих портмоне или сумках.


О чем молятся перед иконами святых

Чудотворная икона Матроны Московской


Святая целительница Матрона Московская https://skrepy.info/ikony/matrony-moskovskoj/ не имела зрения, но при этом могла помогать людям, возвращать их утраченное здоровье и силы. На иконах, старицу изображают с закрытыми глазами, а перед ее образом, верующие люди возносят молитвы, прося о следующем:



  • О защите себя и близких людей.

  • Об обретении душевного покоя.

  • Об исцелении от различных недугов.

  • Об укреплении собственного здоровья.

  • О помощи во время беременности и родов.

  • О защите от злых помыслов недоброжелателей.

  • О помощи во время возникновения проблем в семье.

  • О возможность забеременеть и выносить здорового ребенка.


Встретить образ целительницы можно в любом храме, а также в домах верующих людей. Особенно часто к ней обращаются женщин, но также и мужчины, что беспокоятся о своих семьях, детях. Образ Матроны Московской, как и Архангела Михаила, часто можно встретить на схемах для вышивки крестиком или бисером, что позволяет людям создать и повесить в доме красивую икону, при условии того, что она будет освящена в храме.





Автор статьи: Александр Матвеев




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