Спорт
21 окт 17:30
«Реал Мадрид» одержал уверенную победу в Эль-Класико
16 октября 2022 года состоялось принципиальное противостояние двух непримиримых соперников – «Реал Мадрид» на своем поле принимал «Барселону». Команда Карло Анчелотти продемонстрировала уверенную игру и добилась закономерной победы со счетом 3:1. До начала поединка аналитики букмекерской компании Fonbet считали шансы команд на итоговый успех равными. На сайте «Рейтинг Букмекеров» можно узнать о том, как войти в личный кабинет конторы Фонбет.
Несмотря на территориальное преимущество «Барселоны» в первые минуты поединка, хозяева грамотно сыграли в обороне и провели две образцовые атаки, которые завершились голом. На 12-й минуте точный удар по воротам гостей нанес Карим Бензема, а под занавес первого тайма Федерико Вальверде замкнул точную передачу Ферлана Менди.
Интрига в этом противостоянии возродилась в самом конце поединка. На 83-й минуте Роберт Левандовски отдал точную передачу на Феррана Торреса, который сократил отставание «Барселоны» до минимума. Однако уже в добавленное время Родриго хладнокровно реализовал пенальти и установил окончательный счет 3:1 в пользу «Реала».
«Барселона» терпит первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании и опускается на вторую строчку. «Реал» выходит на чистое первое место, обгоняя «сине-гранатовых» на три очка.
Автор статьи: Александр Матвеев
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