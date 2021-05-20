Почему легальная букмекерская контора – это хорошо для игрока?

p>В нынешнее время существует огромное множество букмекерских компаний. Некоторая часть ведет свою деятельность нелегально или с офшорной лицензией, но все больше БК начинают вести свою деятельность в правовом поле РФ.

К сожалению, не все клиенты понимают в какой конторе они делают ставки, а также не все осознают преимущества работы именно с лицензионными букмекерскими компаниями. Как раз таки о этих преимуществах и пойдет речь в статье.

Контроль со стороны ЦУПИС

Деятельность легальных букмекерских контор в России контролируется ЦУПИС. Эта организация является посреднической между игроком и букмекерской конторой. Она является своеобразным гарантом.

Ставки без регистрации в центре приема и учета интерактивных ставок - являются незаконными.

Миссия ЦУПИС - дать пользователям букмекерских компаний удобную, и что немаловажно безопасную возможность делать ставки на спорт. На данный момент ЦУПИС сотрудничает с QIWI банком. 1хставка мобильная версия как раз является легальной букмекерской компанией, которая сотрудничает с вышеупомянутым ЦУПИС.

Главные преимущества работы с легальными БК

Помимо сотрудничества с ЦУПИС, легальные букмекерские конторы обладают рядом других преимуществ. Среди них:

Высокий уровень надежности

Вы можете быть уверенными, что если возникнут конфликтные ситуации между вами и легальной букмекерской конторой, то ситуация в конечном итоге решится максимально справедливо. Все выигранные средства в конечном итоге дойдут до своих настоящих владельцев.

Безопасная игра

Оффшорные и нелегальные на территории РФ считаются незаконными. Поэтому сайты таких компаний блокируются каждый день Роскомнадзором. Сайты же легальных букмекерских компаний работают бесперебойно, и пользователь может быть спокоен, ведь ситуация, при которой он заходит на сайт БК, а тот заблокирован невозможна.

Кроме этого, никто не гарантирует пользователям офшорных компаний сохранность средств. Не исключено, что однажды пользователь нелегальной БК может обнаружить ставки, которых не совершал на своем аккаунте, или просто отсутствие баланса.

Помните, легальные букмекерские компании работают исключительно в доменной зоне .ru. Если вы хотите делать ставки в БК Фонбет, то почитайте у наших коллег из сайта Евроставка материал о том, как зайти на Фонбет.

Гарантия вывода средств

Легальная букмекерская контора никогда не откажет вам в выводе средств, насколько крупная сумма не была бы.

Бывает такое, что пользователь нелегальной БК выигрывает приличную сумму денег, а со стороны конторы шел отказ в выплате. Зачастую, компания говорит, что не удается верифицировать пользователя, и необходимо прислать дополнительные фотографии и документы. Некоторые компании просто блокируют счета своих клиентов без объяснения причины.

В случае работы с легальной букмекерской компанией пользователь обязательно получит все свои выигранные средства в полном размере.

Даже в случае банкротства легальной букмекерской компании, ее пользователи получат все свои выплаты из специального фонда компенсаций.

Отсутствие потенциальных проблем с налоговой

Можете не волноваться, ведь налоговая не спросит вас о происхождении средств, если вы пользуетесь легальной букмекерской конторой. С каждого выигрыша взимается 13% налог. Может показаться что это достаточно много, но, лучше заплатить 13% с выигрыша, чем не получить выигрыш в принципе из нелегальной БК. Или же, даже получив выигрыш от нелегальной БК, что маловероятно - вы наверняка столкнетесь с проблемами от налоговой инспекции. Это также весомое преимущество для тех, у кого ставки на спорт это полноценная работа.

Прозрачная деятельность

Все клиенты легальных букмекерских компаний защищены от потенциальных мошеннических действий со стороны БК, так как вышеупомянутый нами ЦУПИС контролирует все компании.

Конфиденциальность данных пользователей

Вы можете не волноваться за то, что БК “сольет” ваши личные данные третьим лицам, ведь это запрещено на уровне законодательства. Не стоит волноваться, легальные букмекерские конторы никогда не передадут и не продадут ваши данные конторам-конкурентам, ведь для них впоследствии у них будет гораздо больше проблем.

Лучшие коэффициенты и линии

Ранее множество российских БК имели официальную и оффшорную версии. Легальная же имела гораздо меньшую линию и скромнее коэффициенты, ведь приходится платить налоги.

Но на сегодняшний день беттеры предпочитают сотрудничать лишь с официальными БК, и те, в свою очередь из-за огромной конкуренции повышают коэффициенты, предлагают все более ощутимые бонусы и проводят различные акции для своих клиентов.





Автор статьи: Александр Матвеев