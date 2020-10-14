



В субботу когда американцы отмечали выходные, посвященные Дню труда, США сообщили о почти 44500 новых случаях заражения новым коронавирусом.«Мы не хотим повторения всплесков, которые мы наблюдали после других праздничных выходных», - сказал CNN доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.Хотя коронавирус никак не повлиял на праздничные мероприятия в выходные дни, опасения по поводу больших собраний, которые могут распространять вирус, остались.В воскресенье в Сан-Франциско, штат Калифорния, городские власти объявили в социальных сетях, что парковки на Оушен-Бич будут закрыты после того, как в субботу на мероприятие на пляже собралось более 1000 человек.Глава города Сан-Франциско Л. Брид назвал это большое собрание «безрассудным и эгоистичным».«Сентябрьский праздник», празднование Дня труда в Омахе, штат Небраска, которое обычно собирает 35 000 человек, было отменено впервые за его 43-летнюю историю», сказал основатель и председатель мероприятия Терри Мур.«Дерби Кентукки» - важное ежегодное мероприятие по скачкам, прошло в субботу без присутствия болельщиков на трибунах. Кеннивуд ожидает, что в Пенсильвании, парке развлечений, эти выходные будут для них насыщенными до конца лета. Парк требует, чтобы все посетители были в масках.В Джорджии на воскресенье в Атланте были запланированы «Самая большая вечеринка выходного дня в городе в честь Дня труда», которую устраивал рэпер Гуччи Мане, и вечеринка на крыше «Sunday Funday».Городские власти обеспокоены тем, что большие скопления людей в выходные могут спровоцировать новую волну заражений COVID-19.Автор статьи: Александр Матвеев