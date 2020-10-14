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События


14 окт 11:39

События прошедшей недели с Джоном Оливером



Джон Оливер – британский телеведущий и комик, который старается быть в курсе всех событий, происходящих в стране и мире. Он обрел известность за счет своего оригинального юмора и решил создать передачу, на которой мог бы освещать политические, социальные и бытовые проблемы.

События прошедшей недели с Джоном Оливером


Масштаб проблем неограничен – это может быть, как и крупный военный конфликт, природный катаклизм или скандальный закон, так и новость о жизни собаки из штата Роуд Айленд. Аналитика подается в сатирическом юмористическом формате, а высмеять Джон не боится никого, включая самого президента США. За это он часто поддается критике от людей, которые попадают под его удар. Информация о событиях подается интересно и подтверждается различными видео, фотографиями и статистиками. Несмотря на сатирический формат, Джон славится своей независимостью и объективностью в подаче материала.

Отличительной особенностью передачи также является то, что вместе с командой, Оливер самостоятельно проводит раскрывающие расследования. Также на каждый выпуск передачи приглашаются знаменитости, включая актеров, певцов и телеведущих, для того, чтобы совместно обсудить ту или иную произошедшую ситуацию.




Автор статьи: Александр Матвеев




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