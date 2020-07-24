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События


24 июл 15:44

Как кофе попал в Европу?



Первые упоминания о кофе датированы XIII веком. В те времена этот напиток готовили из высушенных оболочек зерен кофе. Такой отвар носил довольно-таки поэтичное название – каскара. Позже оболочки зерен начали обжаривать на углях, а затем кипятить. В итоге получался кофейный напиток желтоватого цвета.


Как кофе попал в Европу?


«Арабское лекарство»


В XVI веке технология приготолвения кофе была существенно изменена. С тех пор зерна начали обжаривать, а затем перетирать до порошкообразного состояния. Но все это происходило далеко за пределами Европы. На Старый континент этот напиток попал благодаря венецианским торговцам. Если говорить точнее, то Европа узнала о кофе благодаря итальянскому врачу Просмеро д’Альпино. После возвращения из Египта, он поведал Европе об уникальном «арабском лекарстве». Речь шла именно о кофе.



Венецианские торговцы быстро смекнули, что это «лекарство» будет пользоваться огромным спросом, и уже через несколько лет именно в Венеции открылась первая европейская кофейная лавка. Таким образом, в начале XVII века кофе стал неотъемлемой частью жителей европейского континента.



Католики против


Однако появление кофе в Европе вызвало разную реакцию. Одним этот напиток очень нравился, другие – всерьез предлагали его запретить. «Другими» стали представители Католического Костела Венеции. Они называли кофе не иначе как «дьявольский напиток», и требовали от Папы Римского запретить распитие «арабского лекарства».



Возможно, кофе еще бы долго не пользовалось популярностью среди европейцев. Однако помощь пришла оттуда, откуда ее не ждали. В 1626 году Папа Римский Климент VIII впервые отведал этот напиток и сразу влюбился в его уникальный аромат и вкус. Поэтому неудивительно, что впоследствии не было никаких запретов на распитие кофе. Более того, этот напиток с триумфом шагнул за пределы Италии. Во второй половине XVII века он стал популярен в Германии, Польше и Нидерландах. А во Франции кофейни вообще стали центром богемной жизни.



Первые кофейные деревня


Учитывая популярность кофе, неудивительно, что уже к концу XVII века в Европе начали задумываться о создании плантаций на континенте. Первым это удалось сделать нидерландцам. В 1690 году нидерландские моряки сумели увезти несколько кофейных деревьев из Йемена. Впоследствии именно нидерландцы распространили кофейный промысел по европейскому континенту. Более того, благодаря представителям этой страны плантации кофейных деревьев появились в Юго-Восточной Азии, а также в Центральной и Южной Америке. Что интересно, именно южноамериканские плантации сегодня считаются наиболее известными. Стоит добавить, что купить кофе из зерен, собранных на южноамериканских плантациях, можно и в России. Для этого достаточно посетить сайт https://imkofe.ru/.



В заключение остается добавить, что в нашей стране кофе появился благодаря Петру I. Именно он первым привез кофе в Россию из Голландии. При этом следует заметить, что первые упоминания о бодрящем напитке черного цвета можно найти еще в «Повести временных лет».





Автор статьи: Александр Матвеев




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