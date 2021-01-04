Современный Болливуд: 6 фильмов об Индии

Болливуд - вторая в мире после Голливуда киноиндустрия, государство в государстве. Наверное, не найдется в мире человека, который, услышав это слово, не понял бы, о чем пойдет речь. Болливуд — как и сари, неотъемлемая часть Индии. Каждый год индийская киноиндустрия дарит миру не менее тысячи фильмов. Индийцы безгранично преданны своему кино, а у европейцев катастрофически не хватает информации о современных болливудских блокбастерах. А среди них есть немало заслуживающих внимания. Предлагаем вам небольшой экскурс в мир Болливуда.

Немного истории

Болливуд — священная корова для всех любителей индийского кино. На 2-3 часа ты точно выпадаешь из реальности, глядя на кипящие на экране страсти, невероятно красивую природу, национальную одежду, украшения индийских женщин.

Такое название Болливуд получил от слияния двух слов – Бомбей и Голливуд. Мало кто знает, что есть еще две не менее крупные киноиндустрии – Толливуд и Колливуд, которые выпускают фильмы на разных языковых диалектах.

История Болливуда берет начало в далеком 1913 году. 3 мая на экраны вышел первый черно-белый фильм «Раджа Харишчандра». Уже в те года он покорил зрителей своей смелостью, даже в наши дни такие кадры считаются сенсационными для Индии. Не менее интересен тот факт, что в далеком прошлом поцелуи на экране длились гораздо дольше, чем нынешние несмелые прикосновения к щеке. А появившиеся в 30-х годах национальные песни и танцы окончательно покорили сердца зрителей. Как и тогда, сейчас у них одна цель – показать всю гамму человеческих чувств на фоне волшебной индийской природы.

Недавно Болливуд отметил свое столетие. «Танцор Диско», «Зита и Гита» давно уже затерты до дыр, но так же любимы зрителями. Однако есть еще немало интересных фильмов, о которых стоит рассказать.

Что стоит посмотреть?

Итак, начнем. В 2001 году на экраны выходит комедия «Свадьба в сезон дождей». Над ней работали режиссеры из США, Индии, Германии, Франции, Италии. Эта картина по праву считается международным кинохитом последних десятилетий. Фильм награжден главным призом Венецианского кинофестиваля как символ индийского кино для немусульманских стран. Легко и непринужденно фильм рассказывает о противоречиях традиционной индийской культуры и современных европейских традиций.

В 2006 году режиссеры картины «Казино Чайна – Таун «36» Мастан Бурмавалла и Аббас Бурмавалла подняли очень важную для общества тему игромании, которая в те года приобретала масштабы эпидемии. Фильм с бюджетом 80 миллионов рупий понравился 93% зрителей, окунув их в мир игр и казино Индии. Жанр картины в чем-то мистический, где-то комический, премьера состоялась 21 апреля 2006 года.

Фильм повествует о владелице казино – госпоже Сумшите. Она гордится своим бизнесом и не задумывается о том, какой вред он наносит посетителям до тех пор, пока не исчезает ее 5-летний сын. Тогда она готова осыпать деньгами любого, кто вернет ей сына. В то же время Радж и Прия познакомились с целью заработать средства для благотворительности. Им удается найти пропавшего ребенка... Чем закончилась картина можно узнать посмотрев ее онлайн.

От комедий и мелодрам перенесемся в мир боевиков и исторических драм. Здесь вашему вниманию мы предлагаем картину «Баджирао и Мастани», которая вышла на экраны в 2015 году. Ее снял достаточно известный в Индии и за ее пределами режиссер Санджай Лила Бхансали, который покорил киноманов любовными треугольниками. В «Баджирао и Мастани» он превзошел самого себя. Картина поражает своим размахом. Мастерски отображены любовь полководца и принцессы, история их страстной любви и тяготы государственных обязанностей. Кассовые сборы составили 6 миллионов долларов. Такую сумму индийским фильмам удается собрать крайне редко.

Драма «Дангал», вышедшая на экраны в 2016 году, – еще один суперхит от Аамира Кхана. Этот биографический фильм затрагивает тему эмансипации. Его герой – профессиональный борец, мечтающий передать свое боевое мастерство наследнику. Но вместо сына у него рождаются дочери. Это не останавливает героя, и он начинает тренировать своих девочек, которые добиваются значительных успехов.

Критики назвали эту работу Аамир Кхана одной из лучших. Сегодня он по праву считается одним из самых успешных актеров и режиссеров Индии. В основу фильма «Дангал» легла биографическая история жизни индийского борца Махавира Сингха Пхогата. Кроме того, режиссеру мастерски удалось воспроизвести факты из жизни бедной прослойки общества Индии.

Фильм «Бахубали: Рождение легенды» 2017 года считается лучшим индийским приключенческим фильмом и, кроме того, самым кассовым фильмом года – картина собрала 250 миллионов долларов.

В центре сюжета этого красочного и драматического фильма – любовь! Любовь, которую не смогут победить войны, предательства и смерть. Зрелищные битвы, интриги, невероятные испытания главного героя на прочность ведут к одной цели – восстановлению справедливости. Фильм держит зрителя до последнего кадра, а его экшен-сцены смогли удивить самых искушённых кинокритиков и киноманов.

Напоследок хочется рассказать о картине «Проект «Чистая Индия»: История любви». Она также вышла в 2017 году, ее смело можно причислить к жанру комедийной драмы. Ведь за юморным сюжетом стоит глобальная проблема индийского общества и его традиций. В частности, здесь идет речь об отсутствии туалетов в жилище индийских граждан. Вот и главная героиня фильма столкнулась с тем, что не нашла туалет в доме своего супруга в первую же брачную ночь. Не зная, как ей быть, Джайя решила устроить протест.

Индийские фильмы... Где-то наивные, где-то трагикомичные... Вот уже более 100 лет они поражают нас своей красочностью, мелодичностью, преданностью национальным традициям, звездным составом любимых актеров, которых чтут как богов. Болливуд не стоит на месте, он совершенствуется, несмотря на то, что кризисные моменты присутствуют и здесь. Плеяда старых актеров уходит, а вместе с ними уходит что-то очень важное и трогательное, возможно, дух индийского кино... Тем не менее, оно многолико, современно и достойно того, чтобы в него влюбиться!





Автор статьи: Александр Матвеев