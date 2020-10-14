Шоу-бизнес
14 окт 11:37
Шоу Деньги или позор
Российское телевидение представляет необычное развлекательное шоу. В съемках программы принимают участие медийные люди. Главная цель развлекательной программы состоит в том, чтобы зрители могли от души посмеяться над своими кумирами, и прочими известными личностями. Задача участников шоу очень проста, ведущий вручает им в руки крупную сумму.
За эту солидную сумму, ведущий должен озвучить правдивые и откровенные факты из личной жизни звезды, участник имеет право отказаться от разглашения конфиденциальной информации, но за это он должен откупиться от ведущего за определенную сумму, когда деньги на откуп заканчиваются, то скрытая информация, оглашается без согласия участника шоу.
В том случае если звезда готова поделиться информацией, о своей личной жизни, которая была скрыта от широкой публики, он получает денежное вознаграждение один миллион рублей.
Автор статьи: Александр Матвеев
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