Дизайн помещений

Реализованный дизайн интерьера поможет создать образ и имидж процветающего и динамично развивающегося торгового объекта, офисного центра, гостиницы и развлекательного заведения.





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Основные этапы создания дизайн-проекта и ремонта на объекте:

1. Составление технического задания



С момента составления технического задания, начинается проектная работа. Разработка дизайн-проектов, расчет смет, выполнение строительно-монтажных и ремонтно-отделочных работ, согласование перепланировки, подбор отделочных материалов и мебели для реализации проекта от стадии зарождения идеи до сдачи объекта в эксплуатацию.

2. Согласование перепланировок и переустройства помещений



Проектная документация в обязательном порядке согласовывается в соответствующих государственных органах (органах архитектуры, градостроительства, балансодержателях).

3. Авторский надзор за строительством и выполнением ремонтно-отделочных, строительных работ



При реализации любого проекта документацией занимается непосредственно авторский надзор. В процессе разработки планировки помещений, согласования перепланировок, монтажа инженерных сетей, авторский и технический надзор согласовываются с заказчиком.

4. Заключительный этап



Сдача объекта и подписание актов выполненных работ. Заказчик получает на руки оригинал – подписанный проект, инструкцию по эксплуатации (с указанием особенностей дизайна, стиля), подробную смету с подробными ценами на закупку, поставку, монтаж с учетом всех особенностей интерьера.

При разработке дизайн проекта квартиры, специалисты могут предложить несколько вариантов расстановки мебели и решения вопросов освещения. Грамотное расположение всех элементов интерьера офиса позволяет создать комфортную рабочую атмосферу, чтобы сотрудники смогли полноценно заниматься своими делами.

При разработке дизайн проекта квартиры, специалисты могут предложить несколько вариантов расстановки мебели и решения вопросов освещения. Грамотное расположение всех элементов интерьера офиса позволяет создать комфортную рабочую атмосферу, чтобы сотрудники смогли полноценно заниматься своими делами.





Автор статьи: Александр Матвеев