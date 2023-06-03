Вывоз и утилизация отходов в Москве

Вывоз мусора и утилизация отходов для Москвы https://ecovik.ru – актуальная проблема. В России порядок транспортировки, хранения, утилизации мусора регламентируется нормативно-правовыми актами. Основные нормы изложены в Федеральном законе ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 и Правилах предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.

Вывоз мусора и отходов в Москве в Московской области

В столице основной документ, регламентирующий особенности использования отходов, вывоз мусора на территории Москвы – Закон города Москвы «Об отходах производства и потребления в городе Москве» №68. В нем изложены основные правила транспортировки, хранения, утилизации и других действий с отходами, требования к производителям отходов в Москве и области.

В действующем законодательстве приведен перечень отходов, подлежащих обязательной утилизации. Это в первую очередь касается ИП и юридических лиц. Физические лица несут ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм при сборе, хранении, транспортировке и утилизации отходов.

В районе столицы действует большое количество полигонов для вывоза отходов, к самым используемым можно отнести:

Полигон «Щербинка».

Мусорный полигон «Хметьево».

«Левобережный» Свалка «Домодедово».

Полигон «Тимохово».

Полигон «Кучино».



В Москве вывоз мусора самостоятельно на несанкционированные свалки и нарушение правил утилизации мусора влечет за собой привлечение дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. Право на вывоз мусора есть у специальных компаний, у которых есть соответствующая лицензия, таких как компания «Эковик».

Как организовывается вывоз мусора и утилизацию отходов

Перед тем, как отправить отходы в утилизацию, они собираются в специальных контейнерах. Это позволяет не складировать на открытой площадке отходы. У современных контейнеров есть индикаторы, которые показывают степень их наполнения. Это упрощает процесс эксплуатации контейнеров на территориях коммерческих предприятий для удобного вывоза малогабаритного мусора.

Контейнеры универсальны. Они используются для вывоза, как органического, так и неорганического происхождения. Отходы в них накапливаются, после наполнения их забирает специально оборудованная машина.

Компания «Эковик» выводит для утилизации промышленные, коммунально-бытовые, утилизация биологических отходов, жидкие, твердые отходы, строительный и другой мусор в Москве и области. Можно заказать разовый или регулярный вывоз. Работает с физическими и юридическими лицами. Предоставляет полный пакет документов.









Автор статьи: Александр Матвеев