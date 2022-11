Vosges – марка шоколада

Американская компания Vosges, известный на мировом рынке производитель дорогого (ценой $69 за фунт) шоколада, выпускает не только шоколад, но и трюфели, выпечку, торты, мороженое. При изготовлении своего высококачественного шоколада компания Vosges H aut- C hocolate использует и японский васаби, и индийский карри, и итальянское оливковое масло. Название Vosges — это название горного массива на северо-востоке Франции. H aut- C hocolate – высокий шоколад, почти как высокая мода. Такое название компании полностью оправдано.Владелица компании Катрина Маркофф – один из главных и известных специалистов в кондитерском мире. Под ее личным руководством разрабатываются новые начинки и вкусовые оттенки шоколада и шоколадных конфет. Любителям сладкого предлагаются уникальные комбинации ингредиентов: шоколада и паприки, шоколада с грибами, с арахисовым маслом, сладким индийским соусом карри, мексиканским анчо, красным перцем чили и зеленым чаем. Катрина Маркофф очень много путешествовала, и каждый уголок света, в котором она побывала, оставлял свой след в шоколаде, производимом компанией Vosges.Компания Vosges первая соединила соленый и сладкий вкусы в одном изделии и самым необычным является уникальное сочетание бекона и шоколада в плитке Mo Сейчас компания выпускает различные вариации такого шоколада: с молочным (Mo's Milk Chocolate Bacon Bar – 45% молочного шоколада) и темным шоколадом (Mo's Dark Chocolate Bacon Bar – 62% темного шоколада), в виде летающей свинки (Flying Chocolate Pig), ириски с беконом (Toffee Trifecta with Bacon – 45% молочного шоколада).Автор статьи: Александр Матвеев