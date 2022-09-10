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Эксклюзивный контент: Twitter вводит модель подписки в США
Сервис микроблогов Twitter представляет модель подписки с функцией Super Follows в США и Канаде. Влиятельные лица и другие люди с широким охватом аудитории, такие как музыканты или журналисты, в будущем смогут создавать эксклюзивный контент, который пользователи получат возможность видеть только по подписке. Цена должна быть от трех до десяти долларов.
3% дохода от подписки идет в бюджет Twitter
С помощью новой функции, например, влиятельные люди должны иметь возможность «достоверно взаимодействовать со своими наиболее преданными последователями» и одновременно зарабатывать деньги. Большая часть дохода, полученного таким образом, остается у эксклюзивных твитеров: компания получает около трех процентов от платы; с доходом $50 000 пропорция отчислений увеличится до 20%.
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Следующее платное предложение после Twitter Blue
Функция Super Follows будет использоваться в других странах после ее запуска в США и Канаде. В Канаде и Австралии в этом году Twitter запустил сервис Twitter Blue. Он также предлагает платные дополнительные функции, такие как улучшенная организация сохраненного контента или предварительный просмотр твита. Сервис микроблогов пытается увеличить продажи с помощью новых предложений, не размещая никакой дополнительной рекламы.
В дополнение к этим мерам по монетизации Twitter в начале сентября 2021 года протестирует режим безопасности, в котором пользователи могут временно блокировать других участников системы.
Автор статьи: Александр Матвеев
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