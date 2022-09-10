Эксклюзивный контент: Twitter вводит модель подписки в США

Сервис микроблогов Twitter представляет модель подписки с функцией Super Follows в США и Канаде. Влиятельные лица и другие люди с широким охватом аудитории, такие как музыканты или журналисты, в будущем смогут создавать эксклюзивный контент, который пользователи получат возможность видеть только по подписке. Цена должна быть от трех до десяти долларов.С помощью новой функции, например, влиятельные люди должны иметь возможность «достоверно взаимодействовать со своими наиболее преданными последователями» и одновременно зарабатывать деньги. Большая часть дохода, полученного таким образом, остается у эксклюзивных твитеров: компания получает около трех процентов от платы; с доходом $50 000 пропорция отчислений увеличится до 20%.

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Функция Super Follows будет использоваться в других странах после ее запуска в США и Канаде. В Канаде и Австралии в этом году Twitter запустил сервис Twitter Blue. Он также предлагает платные дополнительные функции, такие как улучшенная организация сохраненного контента или предварительный просмотр твита. Сервис микроблогов пытается увеличить продажи с помощью новых предложений, не размещая никакой дополнительной рекламы.В дополнение к этим мерам по монетизации Twitter в начале сентября 2021 года протестирует режим безопасности, в котором пользователи могут временно блокировать других участников системы.Автор статьи: Александр Матвеев