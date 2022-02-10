Как заработать в интернете школьнику

Любому школьнику нужны деньги и прикольные комменты. Но из-за возраста и отсутствия аттестата или диплома его брать никуда не будут. Эта статья поможет любому школьнику без всяких усилий заработать на карманные расходы.

Наш список открывает сайт под названием Disk Space. Как тут всё устроенно и можно ли срубить здесь денег? Ответ да. Для начала нам нужно загрузить какой-либо файл на сайт.

И после того как какой-либо пользователь скачает ваш файл вам зачислят определённое количество денег. Но вы спросите. Как же сделать так чтобы ваш файл скачивали? Есть небольшая хитрость. Например можно создать конфу в вк из тридцати человек. И скинуть им ссылку. А взамен вы будете скачивать их файлы. Вот так вы и будете помогать друг другу.

Следующий сайт немного посложнее, но и заработаете вы тут намного больше. VK MIX, сайт для накрутки лайков, просмотров, комментов ну и так далее. За выполнение таких мелких заданий вам будут начисляться баллы. Позже эти баллы вы сможете потратить на раскрутку своего сообщества во Вконтакте.

Следующий способ весьма серьезный. На этом способе многие люди неплохо зарабатывают и вполне обеспечивают себе достойную жизнь. Этот способ заработка называется постингом. Многие паблики, сайты, форумы частенько нуждаются в инфо материале. Тобиш в музыке, тексте, видео файлах, аудио файлах и так далее. И владельцы готовы вам платить за наполнение. Фактически вы просто занимаетесь наполнением сайта и получаете за это неплохие деньги.А в поиске заказов вам поможет такой сайт как ADVEGO. Кстати на сайте просто огромное количество различных заказов чтобы не путаться в них предусмотренна очень удобная сортировка, по цене, по тематике ну и так далее.

И последний на сегодня способ это получение денег на общении. Да, вы не ослышались. А делать это вы будете с помощью приложения WOW APP. Установить его можно как на компьютер так и на телефон. Вы наверно зададитесь вопросом, на чём же я буду получать деньги ведь халявы никогда не бывает. И да вы правы.

Халявы не бывает. А получать деньги вы будете за постоянно всплывающую рекламу во время разговора. Есть несколько способов общения в данном приложении. Это общение с помощью текстового чата. А если вам лень много писать вы можете воспользоваться аудио звонками, но только при наличии микрофона. И последний способ, это видео звонки. Но для этого вам нужно обзавестись веб камерой если вы пользуетесь программой на компьютере.





Автор статьи: Александр Матвеев