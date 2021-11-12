Разное
12 ноя 17:54
Пылесос для химчистки авто
Химчистка автомобиля очень важна для любого автолюбителя. Для химчистки авто используется оборудование для клининга, множество техники и брендов их предлагающих. Пылесосы среди автолюбителей также популярны, как и сепараторная техника и аппаратура для сухой уборки. Среди наиболее распространённых брендов выступают Samsung, Amsung, Karcher, Vitek, Black&Decker. В данной статье мы расскажем алгоритм выбора пылесоса для химчистки авто и рассмотрим для примера несколько моделей.
Как выбрать пылесос для химчистки авто?
Для начала нужно указать на те функции, которыми должен обладать пылесос:
• Чистка поверхностей от всех видов загрязнений
• Сбор жидкости
• Проникновение в удалённые зоны
• Очистка и ароматизация воздуха
• Работа со всеми материалами
Для поддержания автомобиля в хорошем состоянии его химчистка должна быть очень тщательной. Для того, чтобы это обеспечить, нужно обратить внимание на следующие характеристики:
1. Мощность всасывания (1000-2000 Вт)
2. Скорость обработки
3. Работа от сети или от аккумулятора (возможность автономной работы)
4. Наличие нескольких режимов (сухая уборка)
5. Уровень шумности
6. Наличие фильтров на потоках
7. Наличие расходников - насадок
8. Разновидность пылесборника (простой мешок, пластиковый контейнер или аквафильтр).
9. Наличие дополнительных функций: парогенератор, ионизация, дезинфекция
При покупке пылесоса стоит обращать внимание на все эти критерии в совокупности, тогда покупка будет эффективной и полезной, и автомобиль с лёгкостью можно будет очистить от всех загрязнений.
Популярные модели пылесосов для химчистки автомобиля
Karsher
Из всех моделей Karsher самой популярной и доступной является модель Puzzi 8/1 C, with hand Noz. Очень тихий и простой в обслуживании. Мощность турбины 1200 Вт, мощность насоса 40 Вт.
• Удобное хранение
• Быстрое высыхание
• Дополнительная функция-насадка для очистки мягкой мебели
• Удобное обслуживание, запчасти Karcher не такие дорогие
Vitek
Российская фирма, выпускающая пылесосы для химчистки авто. Пользуется спросом среди автовладельцев за счёт бюджетной стоимости, функциональности и компактности. Немаловажно,что модели Vitek оборудованы аквафильтром.
Samsung
Корейский бренд, предлагающий большой выбор пылесосов для авто. Мощность техники достигает 2000 Вт. Пылесосы оснащены дополнительным функционалом (сухая уборка) и отличаются мощной системой фильтрации.
Black&Dacker
Американский производитель автомобильных пылесосов. Мощность каждой модели позволяет удалять даже въевшуюся грязь. Также модели отличаются компактности и маленьким весом. Также в комплекте есть насадки для удаления мусора и загрязнений в удалённых зона. И что немаловажно модели данного бренда являются бюджетным вариантом.
Автор статьи: Александр Матвеев
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