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14 сен 13:33

Критерии оценки онлайн-казино Казахстана



У каждого из поклонников азартных игр свои требования к качеству площадки. Одним нужен удобный вход с сотовых, другие выбирают залы с регулярными новинками, третьи смотрят только на количество бонусных предложений и размер подарков. Лучшее онлайн казино Казахстана соответствует всем этим требованиям, но в первую очередь гарантирует честность выплат и соблюдение своей части пользовательского соглашения. Лицензия, которую с 2007 года обязаны получать все игровые залы, помогает быстро проверить, проходило ли казино проверку на честность.


Критерии оценки онлайн-казино Казахстана

Какое казино не может считаться лучшим


Федеральное законодательство в отрасли азартных игр изменялось и дополнялось неоднократно. Практически все изменения были сделаны, чтобы обеспечить игрокам максимальную защиту прав потребителей. Современный игровой зал — это полноценная компания, обязанная обеспечивать сервис надлежащего качества, в пользовательское соглашение, которое игрок подписывает при регистрации — полноценный договор. И соблюдать его обязаны обе стороны.


От клиента требуется:


●    соответствие по возрасту, гражданству (страны исключения перечислены) и дееспособности;


● использование для игр только собственных средств, ответственное отношение к игре и лудомании;


●    отказ от использования игровых багов и сбоев, если такие произойдут и будут выявлены, в личных целях.


Требований к компаниям, которые оказывают услуги в азартной отрасли, значительно больше.


В первую очередь казино обязано иметь лицензию и указать на страницах сайта его номер. Документ должен быть выдан федеральным правительством и зарегистрирован в ЦУС. Через эту систему проводятся все регистрации в казино и платежи, которые площадка переводит на счета клиентов. Такая серьезная система решила сразу несколько вопросов — обеспечила прозрачность переводов и передачу данных в налоговые органы. При конфликтах между казино и пользователями игроку больше не требуется доказывать, что он отправлял средства — вся информация для судебных органов передается из централизованного реестра. Игрокам это гарантирует компенсацию средств, даже если игровой зал по каким-то причинам решил прекратить деятельность, а государственной казне — доход от легальных налогов игровых залов.


Кроме сотрудничества с ЦУС казино Казахстана обязаны:


●     работать только с сертифицированными производителями ПО и слотов;


●     вовремя выплачивать выигрыши, не добавлять комиссии и сборы;


●     справедливо распределять подарки и выигрыши от конкурсов и турниров;


● прозрачно вести бухгалтерию и предоставлять коды по требованию регулятора.


Проверки деятельности, включая особые требования к сотрудникам и администрации игровых залов, регулятор проводит регулярно и не только после обращений. Наличие лицензии — гарантия, что через 2-3 года работы игровой зал не ужесточит правила работы.


Дополнительные критерии выбора


Кроме обязательного требования к наличию лицензии в рейтинге учитываются все важные детали. Игроков интересуют:


●     лимиты на ввод и вывод средств, количество платежных инструментов;


●     мобильная версия в скачиваемом и онлайн-варианте;


●     ассортимент и разнообразие игровых аппаратов;


●     количество бонусов и справедливость условий их получения;


●     демоверсии и возможность тестировать сайт без вложений;


●     качество работы саппорта, возможность обращения на разных языках.


На верхние строчки топа могут попасть только те казино, которые набрали высокие оценки по всем критериям. А какой из них считать самым важным, решает пользователь.





Автор статьи: Александр Матвеев




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