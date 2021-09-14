Критерии оценки онлайн-казино Казахстана

У каждого из поклонников азартных игр свои требования к качеству площадки. Одним нужен удобный вход с сотовых, другие выбирают залы с регулярными новинками, третьи смотрят только на количество бонусных предложений и размер подарков. Лучшее онлайн казино Казахстана соответствует всем этим требованиям, но в первую очередь гарантирует честность выплат и соблюдение своей части пользовательского соглашения. Лицензия, которую с 2007 года обязаны получать все игровые залы, помогает быстро проверить, проходило ли казино проверку на честность.

Какое казино не может считаться лучшим

Федеральное законодательство в отрасли азартных игр изменялось и дополнялось неоднократно. Практически все изменения были сделаны, чтобы обеспечить игрокам максимальную защиту прав потребителей. Современный игровой зал — это полноценная компания, обязанная обеспечивать сервис надлежащего качества, в пользовательское соглашение, которое игрок подписывает при регистрации — полноценный договор. И соблюдать его обязаны обе стороны.

От клиента требуется:

● соответствие по возрасту, гражданству (страны исключения перечислены) и дееспособности;

● использование для игр только собственных средств, ответственное отношение к игре и лудомании;

● отказ от использования игровых багов и сбоев, если такие произойдут и будут выявлены, в личных целях.

Требований к компаниям, которые оказывают услуги в азартной отрасли, значительно больше.

В первую очередь казино обязано иметь лицензию и указать на страницах сайта его номер. Документ должен быть выдан федеральным правительством и зарегистрирован в ЦУС. Через эту систему проводятся все регистрации в казино и платежи, которые площадка переводит на счета клиентов. Такая серьезная система решила сразу несколько вопросов — обеспечила прозрачность переводов и передачу данных в налоговые органы. При конфликтах между казино и пользователями игроку больше не требуется доказывать, что он отправлял средства — вся информация для судебных органов передается из централизованного реестра. Игрокам это гарантирует компенсацию средств, даже если игровой зал по каким-то причинам решил прекратить деятельность, а государственной казне — доход от легальных налогов игровых залов.

Кроме сотрудничества с ЦУС казино Казахстана обязаны:

● работать только с сертифицированными производителями ПО и слотов;

● вовремя выплачивать выигрыши, не добавлять комиссии и сборы;

● справедливо распределять подарки и выигрыши от конкурсов и турниров;

● прозрачно вести бухгалтерию и предоставлять коды по требованию регулятора.

Проверки деятельности, включая особые требования к сотрудникам и администрации игровых залов, регулятор проводит регулярно и не только после обращений. Наличие лицензии — гарантия, что через 2-3 года работы игровой зал не ужесточит правила работы.

Дополнительные критерии выбора

Кроме обязательного требования к наличию лицензии в рейтинге учитываются все важные детали. Игроков интересуют:

● лимиты на ввод и вывод средств, количество платежных инструментов;

● мобильная версия в скачиваемом и онлайн-варианте;

● ассортимент и разнообразие игровых аппаратов;

● количество бонусов и справедливость условий их получения;

● демоверсии и возможность тестировать сайт без вложений;

● качество работы саппорта, возможность обращения на разных языках.

На верхние строчки топа могут попасть только те казино, которые набрали высокие оценки по всем критериям. А какой из них считать самым важным, решает пользователь.





Автор статьи: Александр Матвеев