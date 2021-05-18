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18 май 17:03

Мобильные кондиционеры: достоинства и недостатки



Весной многие люди начинают задумываться об установке различного климатического оборудования или о проведении технического обслуживания ранее установленных сплит-систем.


Кондиционер Cooper Hunter есть в нескольких видах:


Мобильные кондиционеры: достоинства и недостатки


  • настенные,

  • оконные

  • мобильные (напольные).


В данной статье пойдет речь о достоинствах и недостатках мобильных устройств подобного вида.


Мобильное кондиционерное


Мобильное кондиционерное оснащение полностью оправдывает свое название. Только такие приборы предназначены для свободного перемещения их между комнатами. Подобное оборудование не нуждается в капитальном монтаже на определенном месте. Данное свойство является основным преимуществом таких приборов перед другими видами климатического оснащения.


Основными потребителями мобильных кондиционеров являются те пользователи, которые не обладают собственным жильем и вынуждены арендовать квартиру. Именно такое оборудование легко может быть перевезено в новый дом без проведения сложных работ по демонтажу устройства.

Мобильные кондиционеры: достоинства и недостатки


Подобное оснащение также идеально подходит для применения в загородных домах и коттеджах. Объясняется это тем, что большинство владельцев таких домов не рискуют оставлять дорогостоящее оборудование на зиму из-за высокого риска его кражи.


Стоит заметить, что многие потенциальные пользователи кондиционеров не могут себе позволить установку стационарных сплит-систем в каждой комнате дома из-за нехватки финансовых средств.


Для таких людей мобильное климатическое оборудование является лучшим вариантом, так как именно оно может обеспечить комфортную температуру воздуха в любом помещении. Сравнительно легкий вес и специальные колесики для транспортировки позволяют легко перемещать подобный прибор даже женщинам.


Последние модели мобильных кондиционеров по своим функциональным возможностям могут составить отличную конкуренцию стационарным сплит-системам. Они способны очищать воздух и ионизировать его. Управление подобными приборами осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Такие устройства имеют LED-дисплей и привлекательный дизайн.


Среди недостатков мобильных кондиционеров стоит указать сравнительно низкий КПД, а также достаточно высокий уровень производимого при работе шума. Стоит также отметить, что последние модели подобных устройств, оснащенные множеством функций, стоят достаточно дорого, их цена находится на том же уровне, что и стоимость стационарных кондиционеров бюджетного класса.





Автор статьи: Александр Матвеев




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