Мобильные кондиционеры: достоинства и недостатки

Весной многие люди начинают задумываться об установке различного климатического оборудования или о проведении технического обслуживания ранее установленных сплит-систем.



Кондиционер Cooper Hunter есть в нескольких видах:





настенные,



оконные



мобильные (напольные).



В данной статье пойдет речь о достоинствах и недостатках мобильных устройств подобного вида.



Мобильное кондиционерное

Мобильное кондиционерное оснащение полностью оправдывает свое название. Только такие приборы предназначены для свободного перемещения их между комнатами. Подобное оборудование не нуждается в капитальном монтаже на определенном месте. Данное свойство является основным преимуществом таких приборов перед другими видами климатического оснащения.



Основными потребителями мобильных кондиционеров являются те пользователи, которые не обладают собственным жильем и вынуждены арендовать квартиру. Именно такое оборудование легко может быть перевезено в новый дом без проведения сложных работ по демонтажу устройства.



Подобное оснащение также идеально подходит для применения в загородных домах и коттеджах. Объясняется это тем, что большинство владельцев таких домов не рискуют оставлять дорогостоящее оборудование на зиму из-за высокого риска его кражи.



Стоит заметить, что многие потенциальные пользователи кондиционеров не могут себе позволить установку стационарных сплит-систем в каждой комнате дома из-за нехватки финансовых средств.



Для таких людей мобильное климатическое оборудование является лучшим вариантом, так как именно оно может обеспечить комфортную температуру воздуха в любом помещении. Сравнительно легкий вес и специальные колесики для транспортировки позволяют легко перемещать подобный прибор даже женщинам.



Последние модели мобильных кондиционеров по своим функциональным возможностям могут составить отличную конкуренцию стационарным сплит-системам. Они способны очищать воздух и ионизировать его. Управление подобными приборами осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Такие устройства имеют LED-дисплей и привлекательный дизайн.



Среди недостатков мобильных кондиционеров стоит указать сравнительно низкий КПД, а также достаточно высокий уровень производимого при работе шума. Стоит также отметить, что последние модели подобных устройств, оснащенные множеством функций, стоят достаточно дорого, их цена находится на том же уровне, что и стоимость стационарных кондиционеров бюджетного класса.







Автор статьи: Александр Матвеев