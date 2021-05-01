Особенности электронной подписи

В век технологий можно найти много интересный изображений, которые не только облегчают жизнь, но и помогают обезопасить человека, его финансовое состояние, и прочие факторы. Ярким тому примером можно назвать электронную подпись, которую можно заказать тут. С ее помощью каждый человек может надежно защитить всю необходимую документацию от несанкционированного вмешательства посторонних людей, тем самым предоставить себе ряд определенных гарантий.

Виды электронной подписи: особенности и отличия

Условно электронную подпись можно поделить на три большие категории, а именно:



Простая.



Усиленная неквалифицированная.



Усиленная квалифицированная.



Под понятием простой электронной подписи подразумевается логин, пароль или специальный код. Ее может пользователь сформировать самостоятельно, или же подобный шифр может быть предоставлен специальной системой. Такой вид электронной подписи очень популярен и активно используется людьми. Простая электронная подпись активно используется при авторизации человека во время различных операций, где нужно указывать индивидуальный логин или пароль в различных системах.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись создается на основе преобразования информации криптографическим методом. Ее записывают на специальный носитель, а выдается такая подпись в специальных удостоверяющих центрах. Такой вариант электронной подписи может использоваться как внутри компании, так и для документооборота. Она приравнивается по юридическим показателям в подписи автора от руки. Однако, чтобы такой вариант приобрел соответствующее значения, необходимо получить специальное соглашение.

Теперь разберемся с самими понятием и особенностями усиленной квалифицированной электронной подписи. Она отличается самыми высокими показателями защиты, если сравнивать с предыдущими двумя вариантами. Только этот вариант электронной подписи согласно юридическому праву признается равным с той подписью, которую совершает автор от руки. Такая подпись подтверждает авторство документа, обезопашивает его целостность, а также неизменность после подписания. Именно усиленная квалифицированная электронная подпись считается самым верным аналогом ручного варианта.

Кому может понадобиться электронная подпись?

Существует определенная категория лиц, которой необходима электронная подпись для сдачи документации в ряд государственных органов и учреждений. Согласно действующему законодательству, фирмы, в составе которых находится определенное количество сотрудников, могут подавать отчетность исключительно в электронном варианте.





Автор статьи: Александр Матвеев