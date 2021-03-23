Самолеты для авиаперевозок Cessna Aircraft

Воздушный транспорт прочно вошел в современную жизнь. Американская компания Cessna Aircraft уже практически сто лет специализируется на создании авиатранспорта. На сайте https://planebase.ru/brands/cessna-aircraft-company можно ознакомиться с полной историей создания самолетов.

Предназначение самолетов Cessna Aircraft

Компания специализировалась на создании двухместных самолетов. Армия США их использовала:



для обучения пилотов;



для перевозки личных составов;



в качестве связного транспорта.



Одной из самых известных моделей самолета считалась Skyhawk 172. Он вмещал одного пилота и трех пассажиров. Несмотря на небольшой вес, этот транспорт поднимал около 1160 кг и развивал максимальную скорость 302 километра в час. И даже сейчас эту модель можно встретить в частных перевозках.

Сейчас самолеты от Cessna Aircraft используют для частных авиаперевозок. Современные модели самолета могут вместить до восьми человек и способны развить большую скорость. Огромный модельный ряд позволяет подобрать наиболее подходящий воздушный транспорт.

Наиболее популярными моделями можно считать Sovereign и Excel. Это одни из самых востребованных легких и средних самолетов для личных авиаперевозок. Сочетание комфорта и отличных характеристик, делают воздушный транспорт от компании Cessna Aircraft довольно востребованным.

Современные модели имеют усовершенствованный обтекаемый дизайн. Это значительно улучшает все летные качества транспорта и позволяет развивать большую скорость полета.

Современные и старые модели самолетов для авиаперевозок

Самолеты компании Cessna Aircraft чаще всего используют в частной авиации. Простое управление и неприхотливость в обслуживании, делают этот воздушный транспорт достаточно востребованным. Причем огромной популярностью пользуются не только современные модели, но и старые самолеты.

Реставрация и замена деталей помогает добиться лучших летных качеств. Также стоит отметить, что ремонт старых самолетов иногда может обойтись в несколько раз, чем покупка новой модели.

Стоит отметить, что компания занимается разработкой самолетов, которые могут вместить 8 пассажиров. Подобные модели оснащены мощными турбинами и двигателями, которые позволяют развить скорость до 748 километров в час.





Автор статьи: Александр Матвеев