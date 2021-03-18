Туры в Калининград и Калининградскую область

Сегодня туры в Калининград и область пользуются огромной популярностью среди отдыхающих. Наше туристическое агентство в Калининграде давно продумало обилие вариантов для людей, которые хотят путешествовать по Янтарному краю.

В прошлом – центр Восточной Пруссии, немецкий Кёнигсберг -Королевская гора, в настоящем – Янтарный край на берегу Балтийского моря, российское “окно” в Европу, или как его принято сейчас называть – Калининград.

Этот город уникален, завораживает своей красотой и историей, не оставляет равнодушным ни одного гостя. Его область очаровывает и покоряет сердца каждого встречного. Это место – встреча старинных немецких улочек со сказочными домами и высотных зданий на широких проспектах, современных спорткаров и вековых трамвайчиков. Это город контрастов.

Приехав в область, не упустите ни одного района, ни одного прибрежного городка, изучите каждую улочку на вашем пути и задержитесь у бескрайнего синего моря.

Начните прогулку по Калининграду, где до сих пор витает дух оживленного немецкого городка, смешавшегося с современными культурными веяниями с Запада. Где, прогуливаясь по историческому району с виллами в югендстиле, Вы запросто можете случайно попасть на фестиваль арт-хаусного кино, зайдя за угол удивиться, что старинные ворота оказываются модным выставочным залом, а в городском парке скромно прячется кружевная кирха.

Насладившись городской суетой, индустриальными пейзажами и жилыми райончиками, отправляйтесь в область, на море. Загляните в Светлогорск, с уходящим вдаль деревянным променадом, пройдите по центральной улице и окунитесь в эту атмосферу курортного городка: шум моря, гул чаек, живая музыка, ароматный запах из близлежащей кофейни… Ваша следующая остановка – Зеленоградск. Город котов и туристов, место встречи дикого пляжа и многолюдной набережной, спортивных площадок и тихих парков с лавочками. Одним словом, место для всех. Если морская болезнь Вас еще не одолела, нацельте своё внимание на маленький городок Янтарный. Это та самая родина Калининградского солнечного камня, бесконечные пляжи и тишина. Самый белый, чистый и горячий песок покрывает километры именно этого побережья. Здесь под водой в карьере застыла целая жизнь: узкоколейка, уходящая в глубину, лес, неровное и холмистое дно, различные строительные конструкции и, конечно же, янтарь…

Продолжая путешествие по области, не оставьте без внимания восточную часть региона. Целый ряд городов: Гвардейск, Черняховск, Нестеров, Гусев, Советск и попутные посёлки, окунут Вас во времени замков и войн, рыцарей и королей. Познакомят с историей, происходившей на этих землях свыше 700 лет назад. При большой удаче и страстном желании, у Вас будет возможность окунуться в подземную жизнь городов, пройтись по катакомбам, почувствовать себя королём и спуститься в винный погреб, ужаснуться и оказаться пленником старинной темницы…

Калининград – город, который оставит отпечаток на вашем сердце и памяти, его нельзя забыть, проехать мимо, не хотеть вернуться. Он покоряет людей своей уникальностью, своим контрастом, своими людьми.

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Автор статьи: Александр Матвеев