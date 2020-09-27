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27 сен 23:21

Как стать известным стримером на Twitch



Как стать известным стримером на Twitch

Оказывается миллионы людей с удовольствием следят за другими, как те играют в игры, что доказывает популярная платформа стриминга Twitch. Там можно не просто показать другим свои любимые игры и навыки, но и зарабатывать приличные суммы. Для этого важно набрать подписчиков и благодарная аудитория будет донатить суммы на развитие канала. Самый быстрый способ раскрутить аккаунт через сервис продвижения на сайте https://doctorsmm.com/nakrutka-prosmotrov-twitch/. У легендарных стримеров появляются спонсоры, им предлагают зарабатывать на рекламе, а суммы, получаемые за один эфир могут достигать пару сотен тысяч долларов.


Советы новичкам


Первым пунктом важно определиться со своим стилем. В роли кого планируется взаимодействие с аудиторией? Быть дерзким амиго или милым и приветливым? Именно стиль подачи информации будет притягивать заветную аудиторию. Риск играть не свою роль может обернуться обязательством и далее соответствовать ей. Но есть случаи, когда именно благодаря необычности придуманному образу стример стал невероятно популярен в миллионных масштабах. Например, стример по прозвищу DrDisrespect имеет 181 миллион просмотров, а все благодаря его манере общения, он ни раз спасал подростков от суицидальных мыслей прямо во время прямого эфира. 


Выбирать какую роль играть, себя или выдуманного персонажа, нужно взвешенно, а если не получится, то всегда можно создать новый канал на платформе и изменить сферу вещания. Есть общие советы, которые точно пригодятся начинающим:



  • если показывать аудитории процесс игры, то лучше выбирать новые или всеми забытые игры, чтобы избежать конкуренции и найти свою первую маленькую аудиторию;

  • если планируете просто общаться, то позаботьтесь о своем внешнем виде, качестве звука, микрофона и камеры с освещением;

  • не надо гнаться за популярностью, создавать группы во всех социальных сетях, это будет отталкивать и демонстрировать отчаянье;

  • нет смысла заказывать рекламу пока не соберется аудитория, иначе совсем неясно откуда столько шума на пустом месте;

  • важно быть постоянным и не пропускать эфиры.


И самый важный совет-предостережение от распространенной ошибки — не выпрашивать деньги. Если новичок сразу просит задонатить, то его даже никто не будет смотреть. Такие вещи отталкивают с первых секунд.


Необходимое оборудование


Когда учетная запись Twitch создана приходит время позаботиться о правильном оборудовании. Для начала не требуется больших вложений. Необходимо загрузить ПО для проведения стрима, обычно выбирают Open Broadcasting Software (OBS) или XSplit за их простой и понятный интерфейс. Многие обходятся гарнитурой на наушниках, но если хочется высокого качества звучания, то микрофон необходим. Камеру, как правило, тоже покупают отдельно, так как встроенная в ноутбук не в состоянии передать качество. В магазинах можно найти варианты на любой бюджет. Но начинать нужно с малого, а потом уже покупать дорогостоящее оборудование.





Автор статьи: Александр Матвеев




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