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22 авг 14:47

Ставки на Формулу 1: как заработать на королевских гонках



Гонки Формула 1 считаются одной из самых ярких, захватывающих, но, в то же время, сложных спортивных дисциплин. Размещая ставки на гоночные соревнования, игрок должен глубоко разбираться в массе аспектов, ведь здесь важна каждая деталь. В отличие от футбола или бокса, состязания F1 менее предсказуемы – даже заведомый фаворит может легко потерпеть фиаско, к примеру, его болид попросту не доедет до финиша. Не смотря на это, многие бетторы предпочитают ставить именно на Формулу 1.


Ставки на Формулу 1: как заработать на королевских гонках

Как минимизировать риски ставок


Вероятность проигрыша на ставках на чемпионат формула 1 немаленькая. Но, есть ряд факторов, учитывая которые можно увеличить вероятность выигрыша:



  1. Стартовая позиция. Гонщик, который стартует в заезде первым, имеет большое преимущество перед оппонентами. У него есть фора.

  2. Особенности трассы. Важно то, какая ее длина, покрытие, насколько крутые повороты и т. д.

  3. Страна проведения гонки, погода. Одно дело, соревноваться в скорости и маневренности под изнуряющей жарой в Дубае, и совсем другое – окунуться в манящий муссон Малайзии.

  4. Календарь заездов.

  5. Число пит-стопов и их продолжительность.

  6. Команда (в т. ч. новости из стана коллектива, слухи).

  7. Технические характеристики болида: объем бака (чем он больше, тем медленнее движется болид), шины (влияют на технику и эффективность езды). Нередко «переобувать» болид механикам команды приходится прямо во время соревнований.

Не менее важно обращать внимание на правила Ф1: нередко гоночные ассоциации вносят в них коррективы, причем по ходу сезона. Еще один полезный фактор – интервью. Если спортсмен говорит о том, что в его команде возникли проблемы, ставить на него не рекомендуется.



На что можно поставить в гонках


Линии есть самые разные. Естественно, конторы принимают ставки на триумфатора гонки либо тройку призеров. Также можно прогнозировать лидирующую 8-ку. Куда большие коэффициенты у ставок на самый быстрый круг, или число машин, которые финишируют. Другие варианты: вероятность выезда болида безопасности, кто вылетит из трассы первым, ставки на команду, которая останется без двух своих болидов.



Знания F1 – залог успеха


Прогнозируя результаты Формулы 1, следует мыслить более глобально. Ведь даже один «прокол» в виде неудачного пит-стопа или инцидента по ходу гонки может поставить крест на всех ваших прогнозах и ожиданиях. Но, не забывайте: это только одна гонка. Действительно большой успех приходит только к тем бетторам, которые учитывают свои результаты в течение нескольких сезонов Ф1.





Автор статьи: Александр Матвеев




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