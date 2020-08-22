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Раскрутка группы, сообщества в ВК недорого
ВК — одна из самых популярных соцсетей России и не только. Большинство пользователей ринулись именно в данную соцсеть для продвижения своих услуг и товаров. Зависимости от тематики, востребованность некоторых сообществ и групп занимают лидирующие позиции. Но что делать новичкам, которые приняли решение раскрутить свою группу или сообщество значительно быстрее, https://prtut.ru/raskrutka-gruppy-v-vk-platno/ чем ждать спроса на контент?
Коммерческие сервисы раскрутки группы
Возможность создавать группы и сообщества в ВК позволило проявлять дополнительную инициативу, относительно популярности определенного аккаунта. Для быстрого старта большинство пользователей соцсети прибегают к услугам коммерческих сервисов, позволяющих за определенную денежную сумму, получить дополнительные лайки, подписки и общий интерес публики.
Стоимость таких услуг может варьировать от сотни до тысячи рублей за 1000 просмотров, репостов, лайков и т.д. Разница в цене напрямую связана с самим сервисом. Но не стоит надеяться, что если дороже, то качественней и надежней. Независимо от суммы, которую пришлось отдать за накрутку, каждый владелец сообщества или группы может столкнуться с одинаковыми проблемами.
Какие неприятности могут возникнуть
В первую очередь — это недобросовестные исполнители заказанной услуги. Большинство ресурсов, предлагая услуги раскрутки сообщества, группы или аккаунта в целом, могут спровоцировать его блокировку. Помимо этого, также стоит учесть, что при искусственной раскрутки не исключены:
- Зачистка. ВК против искусственной раскрутки сообществ и групп. При обнаружении махинаций может произойти блокировка.
- Превышение количества активных ботов. Больше влияет на понижении репутации группы, среди реальных подписчиков, которые следят за ее жизнью.
- Чрезмерное повышение статистики. При резком скачке количества активных подписчиков и лайков, со стороны администрации ВК может возникнуть неприятная беседа и выяснения причины.
Поэтому всегда стоит проверять надежность коммерческого ресурса, обращать внимание на отзывы о нем, а также его рейтинг среди аналогичных сайтов. Такие сайты в основном, берут небольшие деньги за предоставление услуг раскрутки групп в ВК, и это обусловлено просто хорошим спросом и качеством их работы.
Качественный контент
Имея качественный контент количество реальных подписчиков и их репосты, значительно повышают рейтинг ресурса. С помощью накрутки, можно просто ускорить данный процесс продвижения. Но главным, всегда будет именно контент и его разнообразие. Не стоит об этом забывать.
Автор статьи: Александр Матвеев