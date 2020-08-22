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22 авг 04:08

Раскрутка группы, сообщества в ВК недорого



ВК — одна из самых популярных соцсетей России и не только. Большинство пользователей ринулись именно в данную соцсеть для продвижения своих услуг и товаров. Зависимости от тематики, востребованность некоторых сообществ и групп занимают лидирующие позиции. Но что делать новичкам, которые приняли решение раскрутить свою группу или сообщество значительно быстрее, https://prtut.ru/raskrutka-gruppy-v-vk-platno/ чем ждать спроса на контент? 


Коммерческие сервисы раскрутки группы


Возможность создавать группы и сообщества в ВК позволило проявлять дополнительную инициативу, относительно популярности определенного аккаунта. Для быстрого старта большинство пользователей соцсети прибегают к услугам коммерческих сервисов, позволяющих за определенную денежную сумму, получить дополнительные лайки, подписки и общий интерес публики.


Стоимость таких услуг может варьировать от сотни до тысячи рублей за 1000 просмотров, репостов, лайков и т.д. Разница в цене напрямую связана с самим  сервисом. Но не стоит надеяться, что если дороже, то качественней и надежней. Независимо от суммы, которую пришлось отдать за накрутку, каждый владелец сообщества или группы может столкнуться с одинаковыми проблемами.


Какие неприятности могут возникнуть


Раскрутка группы, сообщества в ВК недорого

В первую очередь — это недобросовестные исполнители заказанной услуги. Большинство ресурсов, предлагая услуги раскрутки сообщества, группы или аккаунта в целом, могут спровоцировать его блокировку. Помимо этого, также стоит учесть, что при искусственной раскрутки не исключены:



  • Зачистка. ВК против искусственной раскрутки сообществ и групп. При обнаружении махинаций может произойти блокировка.

  • Превышение количества активных ботов. Больше влияет на понижении репутации группы, среди реальных подписчиков, которые следят за ее жизнью.

  • Чрезмерное повышение статистики. При резком скачке количества активных подписчиков и лайков, со стороны администрации ВК может возникнуть неприятная беседа и выяснения причины.


Поэтому всегда стоит проверять надежность коммерческого ресурса, обращать внимание на отзывы о нем, а также его рейтинг среди аналогичных сайтов. Такие сайты в основном, берут небольшие деньги за предоставление услуг раскрутки групп в ВК, и это обусловлено просто хорошим спросом и качеством их работы.


Качественный контент


Имея качественный контент количество реальных подписчиков и их репосты, значительно повышают рейтинг ресурса. С помощью накрутки, можно просто ускорить данный процесс продвижения. Но главным, всегда будет именно контент и его разнообразие. Не стоит об этом забывать.





Автор статьи: Александр Матвеев




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