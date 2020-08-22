Раскрутка группы, сообщества в ВК недорого

ВК — одна из самых популярных соцсетей России и не только. Большинство пользователей ринулись именно в данную соцсеть для продвижения своих услуг и товаров. Зависимости от тематики, востребованность некоторых сообществ и групп занимают лидирующие позиции. Но что делать новичкам, которые приняли решение раскрутить свою группу или сообщество значительно быстрее, https://prtut.ru/raskrutka-gruppy-v-vk-platno/ чем ждать спроса на контент?

Коммерческие сервисы раскрутки группы

Возможность создавать группы и сообщества в ВК позволило проявлять дополнительную инициативу, относительно популярности определенного аккаунта. Для быстрого старта большинство пользователей соцсети прибегают к услугам коммерческих сервисов, позволяющих за определенную денежную сумму, получить дополнительные лайки, подписки и общий интерес публики.

Стоимость таких услуг может варьировать от сотни до тысячи рублей за 1000 просмотров, репостов, лайков и т.д. Разница в цене напрямую связана с самим сервисом. Но не стоит надеяться, что если дороже, то качественней и надежней. Независимо от суммы, которую пришлось отдать за накрутку, каждый владелец сообщества или группы может столкнуться с одинаковыми проблемами.

Какие неприятности могут возникнуть

В первую очередь — это недобросовестные исполнители заказанной услуги. Большинство ресурсов, предлагая услуги раскрутки сообщества, группы или аккаунта в целом, могут спровоцировать его блокировку. Помимо этого, также стоит учесть, что при искусственной раскрутки не исключены:



Зачистка. ВК против искусственной раскрутки сообществ и групп. При обнаружении махинаций может произойти блокировка.



Превышение количества активных ботов. Больше влияет на понижении репутации группы, среди реальных подписчиков, которые следят за ее жизнью.



Чрезмерное повышение статистики. При резком скачке количества активных подписчиков и лайков, со стороны администрации ВК может возникнуть неприятная беседа и выяснения причины.



Поэтому всегда стоит проверять надежность коммерческого ресурса, обращать внимание на отзывы о нем, а также его рейтинг среди аналогичных сайтов. Такие сайты в основном, берут небольшие деньги за предоставление услуг раскрутки групп в ВК, и это обусловлено просто хорошим спросом и качеством их работы.

Качественный контент

Имея качественный контент количество реальных подписчиков и их репосты, значительно повышают рейтинг ресурса. С помощью накрутки, можно просто ускорить данный процесс продвижения. Но главным, всегда будет именно контент и его разнообразие. Не стоит об этом забывать.





Автор статьи: Александр Матвеев