Банкротство физлиц: нюансы процедуры и специфика ее проведения

С недавних пор процедура признания банкротства стала доступна не только для предприятий и компаний, но и для физлиц. Статистика говорит о том, что количество дел о признании физлиц банкротами стремительно увеличивается. Число судебных решений о признании граждан несостоятельными демонстрирует негативную динамику. Несмотря на то, введение и тотальное распространение этой процедуры, она по-прежнему вызывает массу споров у людей, чей круг интерес при этом непосредственно затрагивается.

Нюансы процедуры банкротства физлиц

С одной стороны, реализация процедуры банкротства позволяет избавиться от финансового бремени, а с другой: перед физлицами открывается нелицеприятная перспектива лишиться имущества и всех накоплений. По большей части, она связана с непониманием сложных юридических формулировок и действующего законодательства. Главная задача юристов fizbankrot.com обеспечить прозрачность всех сделок в рамках признания физического лица банкротом. В данном случае квалифицированная помощь адвокатом играет ключевую роль.

Преимущества и недостатки процедуры банкротства физических лиц

Среди очевидных минусов процедуры реализации банкротства в разрезе физлиц выделяют следующие:



Высокие расходы на проведение процедуры.



В случае объявления финансовой несостоятельности физическое лицо лишается права проводить сделки, связанные с покупкой и продажей имущества, передаче его в залог и арендное пользование.



Лицо, пребывающее в процессе реализации процедуры банкротства, не может распоряжаться собственным имуществом на конкурсной основе.



Банкроту запрещено покидать территорию страны, распоряжаться финансовыми активами и средствами на банковских счетах. Помимо всего прочего, физлицо обязано передать своему управляющему все свои банковские карты и финансовые обязательства.



Важный нюанс: физическое лицо, объявленное банкротом, в течение последующих пяти лет с момента реализации процедуры обязано уведомлять банк о факте кредитования или оформления займа. Кроме того, банкрот лишается возможности занимать руководящие должности в юридических компаниях, или участвовать в каком-либо судебном споре. Так или иначе, заявляя о своей несостоятельности, физическое лицо, без консультации профессионального адвоката рискует лишиться даже существующих активов, а это, в свою очередь, чревато серьезными последствиями.





Автор статьи: Александр Матвеев