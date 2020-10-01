Вопросы воспитания детей

Становясь родителями, люди не всегда осознанно подходят к вопросам воспитания. Многим кажется, что главное ― обеспечить свое чадо максимальными материальными благами, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, был здоров, одет, хорошо накормлен. Но проблемы воспитания отодвигаются на второй план. Одним бывает некогда этим заниматься в погоне за заработком, другие просто не придают значения данному вопросу.

Фразы, которые не нужно говорить своим детям

Родители задумываются над тем, как воспитывать детей разного пола. Некоторые считают что мальчиков и девочек нужно готовить ко взрослой жизни по-разному. Кто подскажет, как правильно воспитать мальчика, чтобы из него вырос достойный мужчина? Достаточно ли будет девочке материнского примера, или необходимо задействовать дополнительные механизмы, методики педагогического воздействия?

Современные специалисты призывают родителей отказаться от привычных стереотипов в воспитании ребенка. Например, самые распространенные фразы, от которых следует воздержаться современным мамам и папам, и которые, к слову, нередко применяли предыдущие поколения:



«Не реви, как девчонка»;



«Вот я в твои годы...»;



«У соседской девочки (мальчика) все получается лучше»;



«Ты ничего не умеешь, я сама»;



«Не трепи мне нервы» (как вариант: не испытывай мое терпение, ты достал);



«Меня не волнует, чего хочешь ты, так надо».



Понятно, что часто родители бывают категоричны и воспитывают своих детей так, как в свое время воспитывали их. Им кажется, что это закаляет характер, готовит ребенка к преодолению трудностей. Но нужно понимать, что сейчас растет совсем другое поколение, которое будет жить в ином мире, поэтому некоторые ценности уже устарели.

Разные подходы к мальчикам и девочкам

Задумываясь о том, как воспитывать девочку, многие мамы ставят себе цель: вырастить идеальную домохозяйку. Она должна уметь стирать, готовить, убирать, всегда быть чистенькой и красивенькой. Но нужно помнить, что фраза «ты же девочка», заученная с детства, вряд ли поможет женщине во взрослой жизни.

Так же и с мальчиками: постоянное подавление своих эмоций чревато серьезными проблемами психологического характера в будущем. Человек, который не привык, не научился выражать свои чувства с детства, испытывает немалый дискомфорт в общении с людьми даже в зрелом возрасте.

Современное общество борется со стереотипами и дискриминацией по гендерной принадлежности. Поэтому перед девочками и мальчиками открываются практически одинаковые возможности для самореализации. Воспитывать ребенка, в первую очередь, нужно Человеком.

Работа над собой

Одним из важнейших условий успешного воспитания является самообразование родителей. В наше время есть огромное количество педагогической литературы для семейного чтения, интернет-ресурсов, школ и курсов, которые помогают получить адекватную и действенную информацию для работы с детьми дома.

Нужно серьезно подходить к выполнению своих родительских обязанностей, и не рассматривать эту миссию с одной лишь стороны (выкормить, одеть). Да, большая часть воспитательной работы возлагается на школу. Но не стоит забывать, что в старости дети будут заботиться (или не будут) о своих родителях, а не школьных учителях.





Автор статьи: Александр Матвеев