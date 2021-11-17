Наушники высшего качества для геймеров

Настоящий геймер не может представить жизнь без звука. Благодаря качественным наушникам можно действительно полностью погрузиться в игру в Optibet казино онлайн, задействуя максимальное количество органов чувств для этого. Для этого стоит позаботиться о приобретении качественных игровых наушников, которые бы звучали максимально реалистично, помогая выигрывать в видеоиграх. Так, если пользоваться качественными игровыми наушниками, то можно реально почувствовать, с какой стороны в вас пытались стрелять и где взорвалась бомба – все это позволит повысить шансы на победу в игре.

ASUS Cerberus V2 – бюджетный вариант для геймеров

Хотя стоят эти наушники не слишком дорого, выглядят они шикарно. У наушников отличный дизайн и прочная монолитная конструкция. В чашечках расположены 54 миллиметровые динамики. Поскольку амбушюры плотно прилегают к голове, в наушниках обеспечивается хорошая звукоизоляция и звук практически не слышен окружающим. Гарнитура обладает двумя микрофонами, один из которых предназначен для общения во время видеоигр, а второй – для повседневных задач.

ASUS Strix 2.0 – игровые наушники с хорошим соотношением цена-качество

Как и предыдущем варианте, наушники обладают двумя микрофонами. Здесь стоит отметить, что основной микрофон можно снимать в случае необходимости или из соображений комфорта. Это можно также сделать, чтобы подключить телефон или плеер и наслаждаться музыкой. Главной особенностью чашечек является то, что они поворачиваются, а внутри расположились 60 миллиметровые динамики.

Почему стоит выбрать гарнитуру с микрофоном HyperX Cloud?

Хотя производитель Kingston занимается профессиональной разработкой флешек, создать эти наушники ему удалось весьма неплохо, сохранив репутацию надежного разработчика. Среди основных преимуществ данного бестселлера стоит уделить внимание следующим:





диапазон чувствительности наушников расширился до 15-25000 Гц;







плотный обхват ушей, что обеспечивает надежную защиту от посторонних звуков;







объемный звук позволяет полностью погрузиться в игру.





Кроме этого, среди плюсов пользователи отмечают то, что уши и шея вовсе не утомляются даже в течение многочасовых видеоигр.

Razer Kraken 7.1 – проводные наушники для требовательных геймеров

Данная модель игровых наушников считается одной из наиболее узнаваемых на сегодняшний день. Они обладают виртуальным звучанием 7.1, благодаря которому звук разделяется на каналы и создается эффект максимального присутствия. Таким образом, геймеру в этих наушниках точно легко будет узнать, откуда в него стреляют, а кто пытается подкрасться сзади. Амбюшуры находятся в мягкой искусственной коже для максимального комфорта и ответственности. Особенностью наушников является спрятанная кнопка включения, а также фирменная мягкая зеленая подсветка. По мнению пользователей, носить такие наушники удобно и практично.

Эргономичный вариант Razer Tiamat стоит вашего внимания!

Razer Tiamat считается на сегодняшний день самым настоящим оружием, способным выдать качественный звук среди многочисленных конкурентных моделей современных геймерских наушников. Эта полноразмерная модель обладает сразу десятью динамиками и большими чашечками – это позволяет максимально позиционировать звук для пользователя.

В комплекте к наушникам, который можно приобрести на сайте производителя, добавляется пульт для дистанционного управления. Его функциональность и оригинальный стиль позволяют игроку управлять параметрами без особых усилий.

Corsair Gaming Void PRO – беспроводные геймерские наушники для отличного качества звука

По сравнению с предыдущими моделями игровых наушников, Corsair Gaming Void PRO считаются намного более дорогими. Среди преимуществ, стоит уделить внимание красивому дизайну с RGB подсветкой по бокам (хотя и самому геймеру этого не будет видно, но зато окружающие будут в восторге). Поскольку наушники беспроводные, у игрока не будет проблем с тем, что перемешались провода, но зато появляется регулярная необходимость их заряжать.





Автор статьи: Александр Матвеев