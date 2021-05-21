ТОП-5 миллионеров, сливших деньги

Крупные выигрыши в покер румах вызывают зависть, мотивируют добиваться лучших результатов. Популярные комнаты публикуют суммы, полученные счастливчиками, и GGПокерОк не исключение. С победами понятно — они повышают рейтинг заведения.

Вы тоже можете оценить плюсы игры, попытаться увеличить банкролл. Достаточно приложение ПокерОк скачать на девайс, зарегистрироваться, пополнить баланс. Но как обстоят дела с поражениями? О крупных проигрышах читайте ниже.

Начинаем с конца — четвертое и пятое места

На пятой строчке рейтинга расположился Акио Кашиваги. Японский разработчик сорвал куш в 1990 году, поставив $200 долларов. Он получил $6 млн. Поймав удачу, счастливчик продолжил игру. Увеличив ставки, он проиграл свыше $10 млн.

Четвертое место занимает Омар Сиддик. Игрок потерял $8 млн. Он спустил сумму за день. За всю карьеру Сиддик затратил более $167 млн. Нет документального подтверждения суммы. Но игрок собирал в казино толпы гостей, жаждущих посмотреть на миллионера. Итог — 140 лет тюрьмы за мошенничество.

Тройка лидеров

Третье место занял Фрэнк Сараксис. Он был уверен в возможности отыграться. Делая ставки на протяжении трех недель, клиент казино потерял 9 000 000 евро. Это не первый проигрыш, аналогичная сумма оставлена в игорном заведении десятком лет раньше.

На втором месте обосновался Роберт Максвелл. Три минуты — минус 1,5 млн. фунтов в кошельке. Обидное поражение, игрок не успел насладиться азартом. Но Максвеллу хватило здравомыслия. Легендарный провал не вызвал желания отыграться.

Первое место отдано Терри Ватанабе. Он занимает позицию «антисчастливчика». За 10 месяцев игрок оставил в казино свыше $205 млн. Возможно, для него это копеечная сумма. Но спустить столько денег на азарт — необдуманный поступок.

Помимо крупного поражения Терри известен взбалмошным поведением. Череда провалов не остановила игрока, он подал в суд на заведение. Посетитель казино обвинил сотрудников в преднамеренном спаивании алкогольными напитками. Также он считал, что работники заведения были в сговоре, заставляя его тратить колоссальные суммы. В ответном иске казино предъявило претензии Ватанабе касательно незаконных операций с чеками при оплате долгов. Итог — игрок в глубоком минусе.

Как сохранить деньги?

Играя в GGПокерОк и других румах, придерживайтесь стратегии, наблюдайте за действиями соперников. Независимо от суммы на счете, поражения неприятны. Исключите провалы, изучая теорию, применяя правила на практике. Ваша задача:



выбрать стол с подходящими лимитами;



вести себя уверенно и естественно;



попытаться распознать тактику соперника;



не завышать ставки, не отыгрываться!



Сохраняйте спокойствие в любой ситуации. При череде поражений закройте столы, абстрагируйтесь от покера. Сделайте перерыв, отдохните от игры. Начинайте очередную сессию, восстановив ясность ума.

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Автор статьи: Александр Матвеев