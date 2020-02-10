Николь Кидман в смелом наряде: поклонники в шоке

Австралийская и американская актриса не устает покорять своих преданных поклонников. Так, совершенно недавно звезда разместила в личном блоге в социальной сети Инстаграм фотографию, которая собрала рекордное количество комментариев. На снимке Николь Кидман позирует в откровенном белоснежном наряде, сидя на кровати. Фотограф смог эффектно подчеркнуть безупречную фигуру телевизионной дивы.

Несмотря на 52-летний возраст, Голливудская звезда всегда выглядит сногсшибательно и безупречно. Такому роскошному вкусу завидуют молодые актрисы, коллеги по индустрии. Николь Кидман смело экспериментирует с образами также и для красных дорожек, потому она считается любимицей фотографов.





Автор статьи: Александр Матвеев