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Как увлечение ставками на спорт превращается в болезнь?
Пристрастие к ставкам на спорт klerk.ru очень распространено. Букмекерские конторы стали частью жизни многих людей. Приходят в них из любопытства или испытать азарт, получить порцию адреналина. Есть профессионалы, которые зарабатывают деньги на ставках и сделают это успешно, но таких немного.
В психологии чрезмерное увлечение ставками считается болезнью. Признаки проявляются постепенно и не так заметны, как у других видов игровой зависимости.
Алкоголик страдает похмельем, наркоман от ломки. Игрок переживает резкие смены настроения, которые объясняются отсутствием денег, проблемами на работе, ссорами в семье. И хотя эти признаки являются симптомами заболевания, их воспринимают как обыкновенные жизненные неурядицы, с которыми сталкивается каждый.
Игровая зависимость отличается от простого развлечения тем, что человек перестает воспринимать игру как способ получить удовольствие от приятно проведенного времени.
Ставки на спорт в букмекерских конторах опаснее традиционной игровой зависимости. Играющий не надеяться на случайность, а рассчитывает на собственные знания и способности аналитика. Расчет делается из соображения, что для выигрыша достаточно проанализировать игру спортсменов, немного удачи тоже не помешает. В большинстве случаев самоуверенность приводит к негативным последствиям.
Предпосылки для развития зависимости от ставок:
• Желание повысить оценку окружающих, свой социальный статус и финансовое положение.
• Отсутствие поддержки и понимания со стороны близких.
• Привычка подчиняться своим желаниям и эмоциям, неумение принимать обдуманные решения.
• Низкий самоконтроль внушаемых и ведомых личностей.
• Стремление к получению легких денег и финансовая безграмотность.
• Азартность, переходящая в адреналиновую зависимость.
Увлечение ставками на спорт часто сопровождается алкоголем и наркотиками. Они повышают импульсивность человека, вызывает поступки, граничащие с безрассудством. В результате увеличивается риск проиграть значительную сумму.
Неудовлетворенный и неуверенный в себе человек пытается добиться улучшений с помощью крупного выигрыша, заменяя проблемы реальной жизни иллюзиями и фантазиями. Начав игру, азартный человек не может остановиться и верит в возможность отыграться.
Если не перестать делать ставки на спорт, возникают проблемы в финансовой сфере. Постоянная нехватка денег приводит к займам, кредитам, даже воровству. Ощущение вины и ложь близким вызывает чувство жалости к себе и отчуждение. Человек всё легче раздражается и нервничает при общении с родными, увеличивается агрессия.
Возникает желание отказаться от привычки, но внутренняя потребность в получении адреналина превращает намерения и обещания в слова. Так возникает патологическая зависимость, которая со временем становится болезнью. Сложно сознаться себе в существовании проблемы, сдерживать свои желания.
Попытать счастье в игре вероятно стоит, но только если ставки делаются для развлечения и получения удовольствия от выигрыша, а деньги и заработок – вторичны.
Автор статьи: Александр Матвеев