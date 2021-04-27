Обзор немецкого кроссовера BMW X5 2019 года

Современный автомобиль просто нашпигован самыми передовыми технологиями. Джип для асфальтовых дорог премиального класса создан для автолюбителей с хорошим финансовым доходом и высоким социальным статусом.

Интересно, что производство кроссовера сосредоточено в Америке. С помощью компании Carfast.express на американских автоаукционах можно подыскать подходящие варианты Bmw X5 из США по очень доступной цене.

Ключевые особенности «баварца»

Всем поклонникам немецкого бренда известен фирменный стиль модели:



сдвоенные фары;



фирменное остекление;



уникальная радиаторная решетка.



Автоконцерн BMW не спешит обновлять созданный образ. Возможно, кому-то хочется чего-то новенького. Но большинство автолюбителей поддерживают приверженность выбранной фирменной стилистике.

Особенности X5 2019 года:



отличная моторная линейка. Есть дизельный движок 3,0 л и мощностью 265 лошадок. С аналогичным объемом имеется и мотор, работающий на бензиновом топливе с более мощной отдачей в 340 л.с. И чуть ли не лучший фирменный движок топовой версии на 4,4 л, который гарантирует 462 лошадки;



хороший и долговечный 8-ступенчатый автомат. Трансмиссионная система работает стабильно и надежно, если регулярно обслужена и заправлена качественным маслом;



подвеска McPherson в передней части авто и балка с рычагами в задней. Современные шасси безупречно нивелируют любые неровности автодорожного полотна. Поэтому водителю будет комфортно и на грунтовке. Только все-таки не стоит испытывать на прочность кроссовер, гоняя его по бездорожью – легко повредить бампер и пороги;



брендовая приводная система. Ведущий в машине задний мост, поэтому модель прекрасно проходит повороты на любой скорости;



приятный, комфортабельный, продуманный до мелочей салон. Конечно, отделка из качественного текстиля, натуральной кожи, качественного пластика. Весьма эффектно присутствуют алюминиевые вставки. Отличная аудиосистема в любой комплектации. Шикарный центральный экран мультимедиа с понятным и простым интерфейсом.



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Что же касается недостатков, то это – высокая цена. Если бы «баварец» был более доступным, модель уже точно стала бы массовой. Базовая версия BMW X5 обойдется от 67 тыс. долларов. И, тем не менее, динамика продаж положительная. Удивительно, как немецкий кроссовер умудрился угодить всем покупателям.





Автор статьи: Александр Матвеев