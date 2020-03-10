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10 мар 17:13

VIP-перелеты



Эпоха предпринимательской авиации началась чуть более пятидесяти лет назад. Постепенно развиваясь и совершенствуясь, этот вид предпринимательства дорос до высокого уровня. И сейчас, административный самолет, который используется в интересах одного частного лица, называют бизнес-джетом. Авиалайнер такого класса не встретишь на обычных рейсах. Оно летает исключительно по индивидуально разработанным маршрутам. Например, на странице www.jetsettravelclub.com можно достаточно быстро организовать такой рейс в любую точку мира.


Как можно использовать


VIP-перелеты

Почему-то сложилось такое мнение, что бизнес-джеты ‒ это переделанные под индивидуальные нужды клиента самые обычные лайнеры. Возможно, в этом есть своя доля правды. Но, как правило, многие модели разрабатывают отдельно, исходя определенным правилам и принципам. Их проект содержит самые мельчайшие детали, способные хоть как-то повлиять на безопасность полета и комфортабельность.


Самолеты данной категории имеют только свои, исключительные особенности. К ним можно отнести такие моменты:



  • Сотрудничество с отдаленными аэропортами. Это неплохой вариант для того, чтобы совершать беспосадочные рейсы в регионы, с которыми еще не налажено постоянное сообщение.

  • Уровень безопасности самолетов данной категории ‒ премиум класса.

  • Техническая оснастка воздушного судна самое ультрасовременное, исходя из самых последних наработок новшеств техники.

  • В салоне можно увидеть только суперсовременную мебель. Хороший, продуктивный отдых и работа в таком лайнере, где предусмотрен выход в сеть и офисная техника, будет гарантирован.


Частную авиацию очень часто используют для личных целей представители разного рода элит: политики, спортсмены, певцы, бизнесмены и т.д. Стоимость таких перелетов соответствует классу и комфорту (недешево), но все это окупается за счет экономии времени.


Разнообразие возможностей использования


Возможности частной авиации не столь широки, однако позволяют:



  • Взять лайнер в аренду для частного перелета. Это комплексный сервис, предусматривающий наличие самолета, разработанный маршрут, обслуживание и т.д. Одним словом ‒ все этапы предстоящего перелета тщательно планируются, с учетом потребностей заказчика.

  • Купить лайнер на определенный срок. В этом случае выкупается часть самолетного времени.

  • Выкупить лайнер. В этом случае бизнес-джет выкупается в частную собственность.


Последняя возможность, сказать по правде, в некоторых случаях невыгодна экономически, и подходит только для бизнеса высочайшего уровня: когда перелеты, связанные с предпринимательской деятельностью, становятся, чуть ли не ежедневным явлением.





Автор статьи: Александр Матвеев




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