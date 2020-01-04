Сказка о Жабе и Розе





У каждого народа в мире есть свои поверья и сказы. Так веками детям перед сном или просто для развлечения читают сказки, иногда забывая упомянуть о морали самого сказания. Сказки непременно показывают человеку как можно и как нельзя поступать в этой жизни. Зачастую в каждом таком повествовании добро борется со злом в лицах главных героев.Времена проходят и новым поколениям уже становится трудно объяснить, что такое зола в сказке про Золушку или зачем нужен хрустальный гроб для спящей царевны. Поэтому современным писателям нужно создавать новые сказки с современными героями, один смысл будет неизменным – добро всегда должно побеждать зло. Однако, есть такие бессмертные произведения писателей, которые по праву уже считаются классикой литературы и читая такие сказки, все понимают их буквально. Так, смысл сказки о жабе и розе Гаршина – писателя, родившемся еще в конце девятнадцатого столетия, понятлив и прост. В сказке присутствуют три основных персонажа:Роза.Жаба.Мальчик Вася.Роза олицетворяет собой все прекрасное, что есть в душе человека, она прекрасна внешне и дарит миру свою красоту и аромат, хоть и жизнь у нее коротка, но она радуется каждому дню и благодаря ей – радуется жизни и все, что ее окружает.Жаба олицетворяет собой все низменное, что есть у человека в душе. Помимо того, что автору очень хорошо удалось описать ее внешний облик до отвращения, он, буквально, только лишь парой фраз описал образ жизни жабы на столько, что читатель сразу же понимает, что эта жаба – антагонист данного произведения. Жаба некрасива, ленива и скупа, ей только бы поесть и поспать.Мальчик Вася – это семилетний умирающий ребенок. Который, не смотря на свою короткую жизнь, любит ее всем сердцем.По смыслу сказки жаба, завидев розу, ничего не находит лучшего, чем съесть распустившийся бутон, тем самым доказав свою любовь. Так автор проводит аллегорию, что темная сторона души всегда пытается поглотить светлую. Жаба пытается добраться до благоухающего бутона, но шипы розы не дают ей этого сделать в первый раз, и та побежденная и изнеможенная все равно обещает вернуться и съесть бутон.И действительно, жаба набирается новых сил, опять преодолевает стебель с шипами, ее желание и ярость на столько велики, что шипы, которые ранят тело жабы, ей больше не помеха – тут можно трактовать данную сцену, что зло и искушения никогда не уйдут, они могут лишь отступить на время, чтобы с новыми силами атаковать светлую сторону души.Роза уже была на волосок от погибели, но тут больной мальчик Вася, лежащий без сил в своей кровати, просит напоследок принести ему хоть одну розу из своего любимого цветника. Где он так любил играть раньше, когда был здоров. И розу вовремя срезают, не дав противной жабе съесть ее бутон. Мальчик из последних сил вдыхает аромат прекрасной розы и умирает.Роза была очень рада, что смогла принести огромную радость и счастье такому милому мальчику, что она смогла послужить чему-то большему в этом мире. Так и человеческая душа – своей светлой стороной, она может сеять добро и сострадание в этом мире, помогая слабым.Ведь сказка была написана еще столетие тому назад, а в доброте нуждается все человечество и поныне.Автор статьи: Александр Матвеев