Как заработать в интернете?

Некоторые люди умеют делать деньги, не вложив ни копейки, например, в акции, в собственный бизнес, сделав ставки на матчи шотландской премьер лиги. Их доход начинается буквально с нуля рублей на счету, а потом превышает все мыслимые значения, о которых простой работяга даже и не мечтал. Это реально, хоть и кажется фантастической сказкой. Как они это делают? Играют в интернете – делают ставки на спорт.

Букмекерская контора: что это такое и как с ней работать

В стране много подобных организаций, часть из них даже является спонсорами известных спортивных соревнований. Ваша задача – выбор проверенной и самой удобной. Списки можно найти в интернете, как и отзывы, рейтинги каждой БК.

Игра начинается после стандартной процедуры регистрации на сайте. Данные паспорта потребуются только при выводе денег (необходимо будет пройти идентификацию – фото документов электронным письмом или просто предъявить в любом офисе БК свой паспорт).

Ставки на спорт – не только виртуальная игра, но и реальная, когда есть определенное место – офис, экраны для просмотра идущих матчей, касса для принятия ставок и выдачи наличных. Каждый предпочитает подходящий лично ему способ игры.

Первое пари

Заключение пари – основная задача игрока. Вы находите желаемый вид спорта, отмечаете нужный момент (победителя, количество голов или другое), фиксируете сумму с личного депозитного счета, которая будет участвовать. Немного о деньгах для новичков:



Впервые зарегистрировавшийся в БК человек имеет несколько бонусов

У него может быть кэш-бэк за любое пари, даже неудачное

На пустой счет нового игрока все биржи предлагают разные варианты пополнения – выберите выгодный по деньгам



Например, есть букмекерские конторы, дающие бесплатно первое пари на сумму от 100 рублей. Такой метод практикуется по различным праздникам, поэтому даже «старички» имеют право получить данный приятный бонус – зависит от конкретной конторы. Некоторые из них предлагают возврат ваших денег на счет, если был проигрыш. Только на первый раз. В дальнейшем расчет ведется как у всех.

Виды ставок

Одно событие – один коэффициент – одна сумма денег. Два события в одной ставке – один коэффициент – двойной шанс. Несколько событий в одной ставке – несколько коэффициентов – экспресс.

«Чайникам» предпочтительнее начинать с одинара – одиночного события. Так проще разобраться в теме. Желающим разбогатеть быстро стоит присмотреться к экспрессу (ставить рекомендуется при участии помощников – многие игроки ведут такую поддержку, благодаря их расчетам можно самому об этом не думать: вы доверяете мнению знатока и эксперта в данном виде спорта).

Чтобы повысить шансы на победу желательно хоть немного разбираться в таймах, сетах и добавленном времени в финале. Это придет с опытом, поэтому, чем больше ставок, тем понятнее становится игра.

Главный совет – играйте в реальном режиме, чтобы видеть, кто побеждает, кто проигрывает. Ставки, сделанные заранее, на этом этапе отыгрывать предпочтительнее всего – потом и коэффициенты упадут, и смысла в этом уже не будет.

А правило номер один: хороший коэффициент – путь к увеличению капитала; не путайте с высоким коэффициентом (фантастическая цифра – чаще всего обманный ход букмекера). Все остальные числа вам на руку – используйте момент, потому что ставки постоянно меняются!





Автор статьи: Александр Матвеев